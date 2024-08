Red Dead Redemption: Kommt 2024 endlich der PC-Port?

Das ursprüngliche Red Dead Redemption erschien am 18. Mai 2010 für Xbox 360 und PlayStation 3 (PS3). Es war nicht der größte Erfolg in dieser Konsolen-Generation für Rockstar Games, da 3 Jahre später Grand Theft Auto V (GTA 5) folgte. Am 17. August 2023 folgten digitale Veröffentlichungen für Nintendo Switch und PlayStation 4 (PS4). Die physischen Versionen kamen erst am 13. Oktober 2023. Doch was ist eigentlich mit dem PC-Port von Red Dead Redemption passiert?

Noch vor GTA 6 wird Rockstar Games ein Spiel für den PC veröffentlichen. Und das ziemlich bald. Zumindest stand es so im „PlayStation Store“ geschrieben. Ja, richtig gelesen: im PlayStation Store! Laut einer (mittlerweile gelöschten) Auflistung können Spieler bald „die epischen Westernabenteuer erleben, die eine ganze Generation geprägt haben – jetzt zum allerersten Mal auf dem PC.“

Laut unserem Check auf PlayStation.com haben wir dazu nichts gefunden, aber der bekannte Gaming-Insider „Wario 64“ teilte einen Screenshot auf X (vormals Twitter) einer früheren Version der Produktseite des Spiels im PlayStation Store (in Englisch):

Red Dead Redemption PC version teased on…PSN

„Experience the epic western adventures that defined a generation — now on PC for the first time ever.“

„Featuring the complete single-player experiences of both games, including bonus content from the Game of the Year Edition,… pic.twitter.com/YiTNJNCUy6

— Wario64 (@Wario64) August 13, 2024