GTA-Killer? – Rockstar-Mitgründer Dan Houser enthüllt neues Spiel

Dan Houser, einer der Mitgründer von Rockstar Games und kreativer Geist hinter Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, hat sein nächstes großes Projekt angekündigt.

Nach seinem Abschied von Rockstar im Jahr 2020 hat er mit Absurd Ventures ein völlig neues Studio gegründet. Jetzt wird es spannend: Neben einer animierten Serie arbeitet das Team an einem „storygetriebenen Action-Comedy-Adventure-Game“. Doch was genau steckt dahinter?

Dan Houser war maßgeblich an der Entwicklung der größten Rockstar-Hits beteiligt. Seine Handschrift ist in Spielen wie GTA 3, Vice City, San Andreas, Red Dead Redemption und GTA 5 unverkennbar. Als er Rockstar verließ, fragten sich viele, ob er jemals wieder ein großes Spiel entwickeln würde. Nun ist klar: Er kehrt mit einer neuen Vision zurück – und das in großem Stil!

Absurd Ventures kündet sein erstes Spiel an

Die erste Ankündigung ist ein offenes Action-Adventure mit Comedy-Elementen. Das Ganze spielt in einem Universum namens „Absurdaverse“, das sich über verschiedene Medien erstrecken soll – darunter Spiele, Serien und Podcasts. Eine erste Konzeptzeichnung zeigt skurrile Charaktere: einen Wikinger, „normale Leute“, ein Skelett, einen Skateboarder, usw. Ob sich das Spiel über verschiedene Zeitebenen erstreckt oder alles in einer abgedrehten Welt spielt, bleibt abzuwarten.

Während Rockstar Games an der Perfektionierung von GTA 6 arbeitet, hat Dan Houser mit seinem neuen Studio bereits mehrere Projekte gestartet. Neben dem kommenden Spiel wurde bereits ein Narrativ-Podcast namens „A Better Paradise“ veröffentlicht, in dem unter anderem Andrew Lincoln (bekannt aus „The Walking Dead“) eine Rolle spielt. Mit so vielen kreativen Ideen und Projekten scheint Absurd Ventures einen völlig neuen Weg einzuschlagen – unabhängig von Rockstar, aber mit der gleichen Liebe zum Storytelling.

Bisher gibt es noch kein Gameplay oder einen genauen Release-Zeitraum, aber Absurd Ventures will noch in diesem Jahr mehr Details enthüllen. Wenn Dan Houser etwas Neues macht, dann schauen eben alle genau hin. Vielleicht ergibt sich ein neues großes Franchise im Stile von GTA oder Red Dead Redemption.

Absurd Ventures verspricht „erste Geschichten“ im Jahr 2025 zu „Absurdaverse“.