GTA 6: Läuft das Spiel wirklich „nur“ mit 30fps auf PS5/Xbox Series?

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist eines der meisterwarteten Spiele des Jahres 2025. Doch eine große Frage treibt Fans um: Wird das Spiel auf PlayStation 5 (PS5) bzw. Xbox Series X/S mit 30 oder 60 Frames pro Sekunde laufen? Ein ehemaliger Rockstar-Animator gibt nun eine Einschätzung ab – und die könnte für viele enttäuschend sein.

Warum könnte GTA 6 auf Konsolen nur 30 FPS haben? Laut Mike York, einem früheren Animator von Rockstar Games, wird GTA 6 wahrscheinlich mit 30fps laufen – aber stabil. In einem Interview (via GamesRadar.com) erklärte er, dass Rockstar wohl alles tun wird, um eine konstante Framerate zu gewährleisten, ohne starke Schwankungen. Ein flüssiges 60fps-Erlebnis sei auf den aktuellen Konsolen wie der PlayStation 5 und Xbox Series X unwahrscheinlich, es sei denn, eine KI-basierte Upscaling-Technologie wie FSR oder DLSS kommt zum Einsatz.

Werbung

GTA 6 mit „nur“ 30fps auf PS5 und Xbox Series X/S?

Viele Konsolen-Gamer haben sich in den letzten Jahren an 60fps gewöhnt. Besonders auf der PlayStation 5 und Xbox Series X bieten zahlreiche Spiele Performance-Modi, die höhere Framerates ermöglichen. Doch GTA 6 ist grafisch extrem aufwendig, wie der erste Trailer bereits gezeigt hat. Ein stabiler 30fps-Modus könnte daher für ein reibungsloses Spielerlebnis sorgen – auch wenn das für einige eine Enttäuschung sein dürfte.

GTA 6 mit 60fps? Die Hoffnung liegt auf der PC-Version! York glaubt, dass das Spiel später auf dem PC optimiert wird und mit leistungsstarker Hardware problemlos mit 60fps oder mehr laufen kann. Möglicherweise könnten auch spätere Konsolen, etwa eine PS6 oder die nächste Xbox, bessere Performance bieten. Doch bis dahin müssen sich Konsolenspieler wohl mit 30fps zufriedengeben.

Wieso die Geschichte schlussendlich nicht so schlimm sein wird: Letztendlich kommt es darauf an, wie stabil das Spiel läuft. Ein ruckelfreies 30fps-Erlebnis ist immer noch besser als ein schwankendes 60fps-Erlebnis mit regelmäßigen Framedrops. Rockstar hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ihre Spiele technisch perfekt optimieren können – also bleibt abzuwarten, wie sich GTA 6 am Ende wirklich spielt.

Grand Theft Auto VI soll im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Erst kürzlich äußerte der Trevor-Darsteller seinen kuriosen GTA 6-Todeswunsch. Außerdem macht das Gerücht die Runde, dass GTA Online 2 separat verkauft werden könnte.