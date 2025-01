Trevor-Darsteller Steven Ogg verrät kuriosen Wunsch für GTA 6

Steven Ogg, der Schauspieler hinter Trevor Phillips aus Grand Theft Auto V (GTA 5), hat einen überraschenden Wunsch für den nächsten Teil der Reihe. Während Fans von GTA 6 auf Verweise zu Klassikern wie Tommy Vercetti oder Lance Vance aus Vice City hoffen, hat Ogg eine ganz eigene Idee, wie Trevor in GTA 6 auftauchen könnte – und sie ist nichts für schwache Nerven.

In einem Interview mit ScreenRant.com erklärte Ogg, dass er es großartig fände, wenn Trevor in GTA 6 zu sehen wäre – nur um direkt in den ersten Minuten zu sterben. „Ich würde mir wünschen, dass Trevor auftaucht und gleich zu Beginn getötet wird“, sagte der Schauspieler. Für ihn wäre das ein spannender Weg, um die Figur zu verabschieden und den Fans zu danken. „Das wäre wie ein symbolischer Staffelstab – Trevor wird erledigt, und die nächste Generation übernimmt.“

Ogg, der nicht in die Entwicklung von GTA 6 involviert ist, betonte, dass seine Idee wohl ein reines Gedankenspiel bleibt. Dennoch sieht er in diesem dramatischen Abgang eine Möglichkeit, den Fans einen letzten, unvergesslichen Moment mit Trevor zu bieten.

Trevor und seine kontroverse Geschichte

Trevor, einer der Hauptcharaktere in GTA 5, hat mit seinen unberechenbaren und oft brutalen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Sein berüchtigter Angriff auf Johnny Klebitz – eine Schlüsselszene, in der er Johnnys Kopf zertrümmert – könnte laut Ogg in GTA 6 humorvoll aufgegriffen werden, wenn Trevor ähnlich grausam „abtritt“.

Obwohl Trevor in GTA Online als Teil des GTA 5-Universums auftaucht, wäre seine Rückkehr in GTA 6 eine schwierige Entscheidung. Spieler hatten in GTA 5 schließlich die Möglichkeit, Trevor im Finale zu töten. Sein erneutes Auftauchen könnte die Erzählung und Entscheidungen vieler Spieler untergraben.

Originell? Die Idee, Trevor in GTA 6 auftauchen und sterben zu lassen, ist sicherlich interessant – aber ob Rockstar Games diese Richtung einschlagen wird, bleibt fraglich. Immerhin hat sich das Studio bisher zurückhaltend zu Verbindungen zwischen den einzelnen Spielen gezeigt.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) befindet sich derzeit für PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung. Eine Nintendo Switch 2-Version ist allerdings nicht ausgeschlossen. Dementsprechende Gerüchte gab es bereits 2023. Derzeit darf noch kein Drittentwickler über mögliche Titel sprechen, also müssen wir wohl oder übel auf den 2. April 2025 warten! Erst dann wird Nintendo in einer Direct-Show alle Einzelheiten enthüllen.