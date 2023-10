GTA 6 für die Nintendo Switch 2? – Gerüchte um Release angedeutet

GTA 6 Fakten

Sind die Zeiten bald vorbei, bei denen Nintendo-Fans neidisch Richtung PS5 und Xbox Series X/S schielen müssen? Neuesten Gerüchten zufolge wurde das bislang größte Spiel für die Nintendo Switch 2 geleakt: GTA 6. Wenn dieses Gerücht zutrifft und das Spiel auf der kommenden Konsole der Nintendo Switch-Reihe lauffähig ist, könnte dies die Spekulationen über die beeindruckende Leistungsfähigkeit der Nintendo Switch 2 und deren potenzielle Konkurrenzfähigkeit gegenüber der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S untermauern.

Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing und Co sind bekannte Nintendo-Marken, doch GTA? Bislang waren Nintendo-Konsolen nicht dafür bekannt, auch Grand Theft Auto abzuspielen. Doch die nächste Switch 2 (Name noch unbekannt) könnte am GTA 6-Hypezug mitfahren. Angeblich wird das nächste Grand Theft Auto für die Nintendo Switch 2 entwickelt!

GTA 6 für Nintendo Switch 2: Was ist dran am Gerücht?

Die Quelle dieses Gerüchts ist Necro Felipe, Chefredakteur von Universo Nintendo, einer renommierten brasilianischen Publikation, die sich auf Nintendo-Inhalte spezialisiert hat. In einer Unterhaltung mit seinen 25.000 Twitter-Followern (via Comicbook.com) deutete er an, dass das Spiel tatsächlich in Entwicklung ist und auf der Nintendo Switch 2 laufen könnte.

Die Vorstellung von GTA 6 auf der Nintendo Switch 2 mag anfangs absurd erscheinen, aber Berichte deuten darauf hin, dass die Leistung der Konsole der PS5 und der Xbox Series X nahekommen könnte. Falls das stimmt, könnte die Konsole tatsächlich in der Lage sein, das Spiel auszuführen. Die genaue Leistungsfähigkeit ist jedoch unbekannt, da noch keine spezifischen technischen Details bekannt gegeben wurden.

Trotzdem sollte man diese Informationen mit Vorsicht genießen. Es ist unklar, ob es sich bei diesen Berichten um gesicherte Informationen oder bloße Spekulationen handelt. Selbst wenn sie zutreffen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es wahr ist. Weder Rockstar Games noch Nintendo haben bisher zu diesen Gerüchten Stellung genommen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Tatsache in naher Zukunft ändern wird, aber falls doch, werden wir diese Geschichte umgehend aktualisieren.

Wann wird GTA 6 enthüllt?

Im Internet kursiert derzeit der 26. Oktober 2023 als “Enthüllungsdatum” für Grand Theft Auto 6 herum. Bisher gab es noch keine konkreten Hinweise, dass dieser Termin tatsächlich stimmen wird. Spekulationen und angebliche Leaks zu GTA 6 gab es die letzten Jahre zuhauf.

Fakt ist: Rockstar Games arbeitet am nächsten Grand Theft Auto. Ob es tatsächlich für die nächste Nintendo-Konsole erscheinen wird ist derzeit nur reine Spekulation!