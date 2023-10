Die australische Klassifizierungsbehörde scheint Grand Theft Auto (vielleicht GTA 6) mit MA15+ bewertet zu haben, doch was steckt dahinter?

GTA 6 Fakten

Entwickler: Rockstar Publisher: Take-Two Genre: Action Release: 31/12/2024 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu GTA 6

Die letzten Jahre gab es zahlreiche Leaks, Gerüchte und Spekulationen rund um GTA 6. Wohl kein anderes Spiel erlebte so viel Aufmerksamkeit, ohne das es je einen offiziellen Trailer oder Screenshots davon zuvor gegeben hat. Nun gibt es einen ersten guten Hinweis, wenn sich nicht jemand einen Spaß auf einer hoch-offiziellen Webseite gemacht hat…

Was ist passiert? Auf der australischen Klassifizierungswebseite ist eine Alterseinstufung für “Grand Theft Auto VI” aufgetaucht. Das Spiel wurde offenbar bereits am 2. April 2023 gelistet und wurde als “MA15+-Titel” in Australien eingestuft. Dabei besagt die Einstufung, dass das Spiel starke Sexszenen und starken Drogenkonsum aufweist.

Was daran komisch ist? Sowohl GTA 5 als auch GTA Online wurden in Australien weitaus “strenger” gesehen und mit MA18+ bewertet, was zum großen Teil der Darstellung des Drogenkonsums im Spiel zu verdanken ist, die nach Angaben der australischen Klassifizierungsbehörde einen starken Einfluss auf das Spiel hatte.

Wird GTA 6 bald angekündigt?

Ein starkes Indiz für baldige Videospielankündigungen sind solche Klassifizierungswebseiten. Doch warum nur in Australien? Es könnte sich natürlich auch um einen Fehler oder einen Platzhalter handeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich jemand einen Spaß daraus gemacht hat (der erst jetzt auf Reddit.com zu Thema wurde, nachdem den Eintrag gefunden wurde). Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass GTA 6 auf Kraftausdrücke verzichtet und nicht die Freiheit bietet, herumzuballern wie man möchte. Alleine schon diese beiden Dinge würden dazu führen, dass es zu einer MA18+ Bewertung kommen würde.

Die Geschichte hat bei der Recherche aber keine Ruhe gegeben. So gibt es auch, wenn man die URL etwas bearbeitet, einen Eintrag mit “Grand Theft Auto VI.”, der mit dem Klassifizierungsdatum 27. Dezember 2022 versehen ist. Hat Rockstar Games vielleicht schon einen Trailer fertig gehabt und aus verschiedensten Gründen dann doch abgesagt? Nein, denn in Australien haben Trailer keine eigenen Bewertungen.

Andererseits ist die aktuelle Bewertung für GTA 6 gleich mit GTA 4 (“Grand Theft Auto IV”), die vom 12. Dezember 2007 stammt.

Bereits mehrmals wurde der Release-Termin für 2024/2025 angeteasert. Also dürfte durchaus etwas dran sein.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) befindet sich aktuell bei Rockstar Games in Entwicklung. Übrigens haben wir die besten Fake-GTA 6-Trailer auf YouTube für euch zusammengesucht.