Red Dead Redemption: Neues ESRB-Rating deutet auf Next-Gen-Versionen hin

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Red Dead Redemption gehört zu den legendärsten Open-World-Spielen der letzten 15 Jahre, doch trotz seines Kultstatus gab es bis heute keine native Version für aktuelle Konsolen. Das könnte sich jetzt ändern. Denn ein überraschendes Update der US-Altersbehörde ESRB sorgt gerade ordentlich für Wirbel. Dort ist plötzlich eine neue Einstufungsseite für das ursprüngliche Red Dead Redemption aufgetaucht, die explizit PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 nennt.

Diese neue Eintragung steht komplett getrennt von den vorhandenen Ratings für die PS4- und Switch-Version aus 2023, dem PC-Port von 2024 sowie den ursprünglichen Xbox-360- und PS3-Einstufungen. Genau das macht die Sache so spannend: Es wirkt wie ein klarer Hinweis darauf, dass Rockstar Games an einem vollwertigen Current-Gen-Release arbeitet.

Werbung

Was bedeutet das neue Rating?

Die Beschreibung im neuen ESRB-Eintrag ist identisch mit jener der jüngsten Ports. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich vor allem um eine technisch optimierte Version handelt, ohne neue Inhalte, aber mit allen Ergänzungen, die Spieler bereits erwarten. Besonders auffällig: In der Beschreibung ist erneut von „Zombies“ die Rede. Das bedeutet ziemlich sicher, dass die großartige Undead Nightmare-Erweiterung auch bei diesem möglichen Current-Gen-Release wieder mit an Bord wäre.

Für Fans wäre das eine gute Nachricht. Denn auch wenn die Switch-, PS4- und PC-Versionen solide spielbar sind, wünschen sich viele eine technisch modernisierte Fassung, die die Grafik und Performance der neuen Systeme ausnutzt.

Warum gerade jetzt?

Rockstar Games steht derzeit unter besonderer Beobachtung. Erst kürzlich wurde Grand Theft Auto VI (GTA 6) überraschend nach hinten verschoben, was bei vielen Fans für Frust sorgte. Gleichzeitig versucht Rockstar, das Vertrauen der Community zu stärken, unter anderem dadurch, dass GTA 5 im August in PlayStation Plus Extra/Premium zurückkehrt.

Werbung

Ein Current-Gen-Update von Red Dead Redemption könnte genau zur richtigen Zeit kommen, um die Wartezeit auf das nächste GTA etwas abzufedern. Die Nachfrage ist jedenfalls riesig: Viele Spieler wünschen sich schon seit Jahren eine native PS5- und Xbox-Series-Version von Red Dead Redemption 2, doch stattdessen könnte nun erst einmal Teil 1 den Sprung auf die neuen Plattformen schaffen. Bis zum Release von GTA 6 wird es wohl auch für RDR2 machbar sein. Ein offizieller PS5- oder Xbox-Series-Port könnte 4K-Optionen, stabilere Framerates oder verbesserte Ladezeiten bringen.

Wann kommt endlich das PS5/Xbox Series-Update von Red Dead Redemption 2?

Während die möglichen neuen Ports viele Fans freuen würden, steht eine Frage über allem: Wann bekommt Red Dead Redemption 2 endlich ein Current-Gen-Upgrade? Immerhin gilt RDR2 als eines der schönsten Spiele aller Zeiten, doch auf PlayStation 5 und Xbox Series läuft es bis heute nur im Abwärtskompatibilitätsmodus.

Rockstar hält sich bedeckt. Aber wenn jetzt wirklich ein Remaster oder eine optimierte Version von Teil 1 ansteht, könnte das auch ein Indikator dafür sein, dass das Studio seine älteren Perlen Stück für Stück für die neuen Konsolen überarbeitet. Für Fans wäre das ein starker Trost nach der GTA-6-Verschiebung. Und für Rockstar die perfekte Chance zu zeigen, dass man das Erbe seiner größten Marken ernst nimmt. Die große Frage lautet jetzt: Wann kündigt Rockstar das Ganze endlich offiziell an?

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!