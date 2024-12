GTA 6: Stripclub-Leak war nur ein KI-Fake

Ein kürzlich veröffentlichter, gefälschter Leak zu Grand Theft Auto 6 hat über 14 Millionen Aufrufe erzielt und könnte viele Spieler in die Irre führen. Mehr als ein Jahr nach der Enthüllung des ersten Trailers durch Rockstar Games klammern sich einige Spieler an mögliche Leaks, um mehr Details über den heiß erwarteten Titel des Jahres 2025 zu erfahren. Nach jahrelangen Gerüchten wurde GTA 6 am 6. Dezember 2023 mit einem Trailer offiziell enthüllt. Die Enthüllung war so populär, dass der GTA 6-Trailer in den darauffolgenden Monaten über 200 Millionen Mal angesehen wurde und einen Rekord für das beste 24-Stunden-Debüt eines Nicht-Musikvideos auf YouTube aufstellte. Seitdem hat sich Rockstar jedoch sehr bedeckt gehalten und nur angedeutet, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen soll, ohne weitere Gameplay- oder Story-Elemente zu verraten.

Nun hat ein Nutzer namens luhaxel einen gefälschten GTA 6-Leak in den sozialen Medien geteilt, der innerhalb von zwei Tagen über 14 Millionen Aufrufe erreichte. Der „Leak“ zeigt ein Bild von Lucia, einer der Protagonistinnen des Games, in einem Stripclub, gekleidet wie eine der Tänzerinnen. Bei genauerer Betrachtung des Bildes erkennt man jedoch, dass es von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde, da die Figur zu viele Beine und Arme hat, was ein klassisches Anzeichen für künstliche Intelligenz ist. Die Details sind jedoch schwer zu erkennen, und es scheint, dass mehrere Spieler durch das gefälschte Bild getäuscht wurden. Der Hauptgrund für die Beliebtheit des gefälschten Leaks ist wohl das Schweigen von Rockstar über das kommende Spiel. Fans hatten erwartet, dass Rockstar am 27. Dezember den zweiten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht, was jedoch nicht geschah und zu Frustration in der Fangemeinde führte.

Werbung

GTA 6 graphics look INSANE pic.twitter.com/pG1ykRyOOA — axel ☔️ (@luhaxel) December 28, 2024

luhaxel veröffentlichte eine Fake-Stripclub-Szene von GTA 6

Es wird spekuliert, dass der GTA 6-Trailer am 7. Januar veröffentlicht wird, da dies mit dem Ende des Rockstar Holiday Sale zusammenfällt. Es bleibt jedoch unsicher, wann die Enthüllung tatsächlich stattfinden wird, da nur die Mitarbeiter von Rockstar dies wissen und möglicherweise kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wird. GTA 6 ist zweifellos das am meisten erwartete Spiel des Jahres 2025. Sollte Rockstar Games das Spiel nicht auf 2026 verschieben, muss die Marketingkampagne bald beginnen. Mit einem geplanten Veröffentlichungstermin im Herbst 2025 könnte das Spiel zwischen Oktober und Dezember auf den Markt kommen. Ob der 7. Januar tatsächlich das Datum für die Veröffentlichung des zweiten Trailers ist, bleibt abzuwarten.

Mehr zu GTA 6

Eigentlich passiert nichts, aber es passiert doch etwas?! Rockstar Games hat sich 2024 ziemlich still verhalten, nachdem Ende 2023 der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wurde. Doch es gab die letzten Tage einige spannende Entwicklungen:

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Und es bleibt weiter spannend. Der zweite GTA 6-Trailer soll gleich Anfang 2025 erscheinen. Wir bleiben dran!

Quelle: x.com via @luhaxel