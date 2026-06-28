Laut neuen Quellen bekommt GTA 6 doch keine physische Version

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Für Sammler und Puristen könnte der Traum doch wieder ausgeträumt sein. GTA 6 sorgte nicht nur mit seinem Preis von 80 Euro für Aufsehen – beziehungsweise 100 Euro für die Ultimate Edition. Ebenfalls stieß Rockstar wohl manchen Fans mit der Ankündigung der physischen Fassung des Spiels vor den Kopf. Denn eine solche dürfte es vorerst gar nicht geben. Nach jetzigem Stand sollen die physischen Verpackungen des heiß ersehnten Open-World-Titels nur mit Download-Codes ausgeschickt werden. Discs sind Rockstar zufolge nicht geplant.

Hoffnung machte dann ein vermeintlicher Leak. Der Kundenservice des Entwicklerstudios Rockstar soll mitgeteilt haben, dass eine echte physische Version nach „einigen Monaten“ doch noch erscheinen soll. Geht es nach Recherchen von The Hollywood Reporter, dürfte das aber eine Falschinformation gewesen sein. Quellen zufolge hat es sich bei der E-Mail des Kundenservice um ein Missverständnis gehandelt.

Die in der E-Mail verwendete Formulierung „physische Kopie“ beziehe sich lediglich auf den Code in der Hülle, und die Formulierung „in den folgenden Monaten“ auf die Monate nach dem Start der Vorbestellungen am vergangenen Mittwoch. The Hollywood Reporter wisse aus zuverlässigen Quellen, dass keine Disc-Version von Grand Theft Auto 6 geplant sei.

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Keine physische Version von GTA 6 – negatives Vorbild für die Industrie?

Rockstars Entscheidung könnte nicht nur alteingesessene Sammler hart treffen, sondern physische Medien allgemein weiter aus dem Mainstream drängen. Bei anderen Unterhaltungsmedien wie Filmen haben sich rein digitale Streaming-Dienste wie Netflix längst durchgesetzt. Obwohl auch Games inzwischen einen Großteil der Einnahmen digital erzielen, sind physische Releases weiterhin eine relevante Einkommensquelle.

Kritik an digitalen Games wird indes immer lauter. Denn die Eigentumsrechte sind stark an die Server der Hersteller geknüpft. 1,3 Millionen Europäer unterzeichneten zuletzt die Bürgerinitiative „Stop Killing Games“, die auf eine stärkere Bewahrung von gekauften Spielen in digitalen Stores pocht. Auch die neuen Game Key-Cards von Nintendo, die lediglich Downloads aktivieren, gerieten bei manchen Fans in die Kritik.