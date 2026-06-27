Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie lange kannst du noch warten? Nachdem die „physischen“ Vorbestellungen reine „Code-in-a-Box“-Versionen sind, sorgt GTA 6 bereits vor Release für große Diskussionen. Für viele Spielerinnen und Spieler ist es essentielle Frage: Liegt bei der physischen Version wirklich eine Disc in der Box? Nun, die ersten Ausgaben werden nur einen Download-Code für die jeweilige Plattform beinhalten, also entweder eine PS5- oder Xbox Series-Version. Für Sammler wäre das eine herbe Enttäuschung. Denn eine Hülle mit Code ist für viele keine echte Retail-Version.

Jetzt liefert die polnische Seite PPE.pl neue Details. Laut einem Informanten der Redaktion soll die Code-in-Box-Version nur die erste Verkaufswelle rund um den Launch betreffen. Danach soll eine normale physische Fassung mit Disc erscheinen.

PPE.pl schreibt, dass die Situation in der Community für große Unruhe gesorgt habe, weil Spieler in der Box statt einer Disc zunächst einen Aktivierungscode für PS Store oder Xbox Store bekommen sollen. Der Informant Graczdari, der laut PPE bereits früh auf Probleme mit der physischen Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI hingewiesen habe, nennt nun weitere Details.

GTA 6: Disc-Version angeblich noch im Dezember 2026

Demnach soll die Ausgabe mit Code nur ein einmaliger oder zeitlich begrenzter erster Schwung sein. Danach soll Rockstar beziehungsweise Take-Two auf eine klassische Retail-Version mit Disc umstellen. PPE zitiert den Informanten sinngemäß: „Die Code-Version sei eine erste Charge, später folge die Option mit Disc.“ Das ist wichtig, weil es die Debatte etwas entschärft. Es würde bedeuten: Ja, zum Start könnte GTA 6 für Retail-Käufer enttäuschend sein. Aber nein, die echte Disc-Version wäre damit nicht komplett vom Tisch.

Laut der Quelle soll die Disc-Fassung nach ersten Leaks im Dezember 2026 erscheinen. Damit würde sie wenige Wochen nach dem offiziellen Launch am 19. November 2026 folgen und noch rechtzeitig vor Weihnachten im Handel stehen.

Das wäre aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Der digitale Launch und die Code-in-Box-Version könnten Rockstar Games helfen, den Release stärker zu kontrollieren. Eine spätere Disc-Version würde dann Sammler und klassische Retail-Käufer rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft bedienen. Gerade bei GTA 6 wäre das ein cleverer, aber auch heikler Kompromiss. Wer sofort spielen will, greift zur digitalen Version oder zur Code-Box. Wer eine echte Disc möchte, wartet einige Wochen länger.

Angebliche Rockstar-Antwort sorgt für zusätzliches Aufsehen

Besonders interessant ist das Update im Bericht. Laut PPE.pl soll Rockstar Games einem Leser teilweise bestätigt haben, dass eine physische Kopie nach dem Launch geplant sei. In der von PPE veröffentlichten Antwort des Rockstar-Supports heißt es sinngemäß, dass aktuelle Vorbestellungen nur die digitale Version betreffen und eine physische Kopie in den kommenden Monaten gekauft werden könne. Das ist aber mit Vorsicht zu lesen. Support-Antworten sind keine offizielle Pressemitteilung und können ungenau formuliert sein. Trotzdem ist der Hinweis bemerkenswert, weil er zur ursprünglichen Information passt.

Rockstar Games selbst hat diese Verkaufsstrategie bislang nicht offiziell bestätigt. Deshalb bleibt die Information ein Gerücht beziehungsweise ein Bericht mit angeblicher Support-Bestätigung.

Warum Rockstar überhaupt eine echte Disc später bringen könnte?

Der naheliegende Grund ist Kontrolle. Bei einem Spiel wie GTA 6 wäre ein früher Disc-Umlauf extrem riskant. Sobald echte Datenträger in Lagern, Märkten oder Versandzentren liegen, steigt die Gefahr von Leaks. Story-Spoiler, Videos, Map-Ausschnitte und Gameplay könnten vor dem offiziellen Start auftauchen. Eine „Code-in-Box“-Version reduziert dieses Risiko. Die Box kann im Handel stehen, aber der eigentliche Zugang bleibt digital kontrollierbar. Eine echte Disc nach dem Launch wäre dann deutlich weniger gefährlich, weil die größten Spoiler ohnehin bereits im Umlauf wären. Viele kaufen physisch, weil sie eine Disc besitzen, verleihen oder später wiederverkaufen wollen.

Eine Box mit Code erfüllt genau diesen Zweck nicht. Jetzt haben wir schon so lange darauf gewartet, jetzt machen ein paar Wochen mehr ohne Disc-Version auch schon nichts mehr aus, wäre mein Standpunkt.

Wenn der Bericht stimmt, bekommt Grand Theft Auto VI tatsächlich eine echte Disc-Version für PS5 und Xbox Series X/S. Der Haken: Sie soll offenbar nicht direkt zum Launch erscheinen. Für Sammler wäre das eine bessere Nachricht als eine reine „Download-Code-Zukunft“. Aber sie stellt Spieler vor eine klare Entscheidung: sofort spielen oder auf die echte Disc warten.

Rockstar Games hat noch viel mehr anzukündigen. Eine Produktseite von Amazon Brasilien verrät anscheinend mehr, als Rockstar lieb war. Außerdem gibt es interessante Hinweise zum Performance-Modus für PS5 und Xbox Series.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wird kommen, aber wahrscheinlich erst 2027.

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