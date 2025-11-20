GTA 6: Nach der Release-Verschiebung verlieren einige Fans die Lust – kehrt der Hype wieder?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist für viele das größte Gaming-Ereignis seit Jahren – wenn nicht seit Anfang der Geschichte der Videospiele. Trailer wurden zigmal geschaut, jede Mini-News breit diskutiert, jedes vermeintliche Leak analysiert. Doch seit der letzten Release-Verschiebung kippt die Stimmung bei einigen Fans spürbar.

In einem aktuellen Reddit-Thread fragt ein Nutzer sinngemäß: „Lässt sonst noch jemand seit der letzten Verzögerung langsam das Interesse nach?“ Die Antworten zeigen ein klares Bild: Der Hype ist nicht weg, aber er ist deutlich abgekühlt. Manche sind fast erleichtert darüber, andere frustriert und wieder andere sagen: völlig normal, das Leben geht weiter. Immerhin dauert es noch 363 Tage, bis GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Wie sehr hat die Release-Verschiebung dem Hype geschadet?

Viele User meinen, dass sie GTA 6 zwar immer noch kaufen wollen, aber im Alltag kaum noch daran denken. Früher hätten sie täglich Videos geschaut, jetzt rückt das Spiel in den Hintergrund. Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: Es ist einfach noch zu lange hin, um dauerhaft voll im Hype zu bleiben.

Mehrere Stimmen vergleichen die aktuelle Phase mit einer Art „Schlummermodus“. Man weiß, dass das Spiel kommen wird, aber bis dahin konzentriert man sich auf andere Dinge: Familie, Arbeit, Hobbys oder andere Games. Einige sind sogar froh, dass Rockstar Games keinen neuen Trailer rausgehauen hat: Das würde die Vorfreude nur weiter anheizen und die Wartezeit noch zäher machen.

Andere Nutzer sind dagegen völlig entspannt. Für sie hat die GTA 6 Release-Verschiebung nichts an der Vorfreude geändert. Sie sagen offen: Ich denke nicht ständig daran, aber sobald „Trailer 3“ oder Gameplay erscheint, ist die Begeisterung wieder voll da. Ob es 2025 noch einen geben wird? Viele glauben daran. Auch ich. Ganz so leicht kann sich Rockstar doch nicht in die „Feinschliff-Phase des Spiels“ verabschieden?

Was die Community über Rockstar und die Kommunikation denkt

Kritischer wird es, wenn es um Rockstars Informationspolitik geht. Manche User finden es „extreme Informationsverschleierung“, dass so wenig Neues gezeigt wird und Releases immer wieder verschoben werden. Gerade diese Kombination aus Funkstille und Verzögerung sorgt bei einigen dafür, dass sie nach eigener Aussage „das Interesse komplett verloren“ haben.

Andere haben weniger ein Hype-Problem, sondern hohe Erwartungen. Ein Nutzer erklärt, dass Red Dead Redemption 2 seinen Geschmack für Storytelling nachhaltig verändert habe und dass sich seitdem viele Spiele leer anfühlen. Für GTA 6 hofft er auf eine dichte, ernste Geschichte mit gut dosiertem Humor und keine überdrehte, oberflächliche Story, die sich wie ein überlanger Hollywoodfilm anfühlt.

Trotz aller Kritik liest man aber auch viel Vertrauen: Viele glauben, dass Rockstar seine Vision für Vice City in Ruhe ausarbeiten will und sich nicht mehr von alten Konsolen oder Hardware-Limits bremsen lässt.

Was du aus der Diskussion mitnehmen kannst

Der Reddit-Thread zeigt vor allem eins: Es ist völlig normal, dass der Hype nach einer (neuerlichen) GTA 6 Release-Verschiebung abnimmt. Niemand kann monatelang auf Anschlag gehypt bleiben, nur weil irgendwann ein Spiel erscheint. Viele Fans kehren zum Alltag zurück, spielen andere Titel und warten darauf, dass Rockstar Games den nächsten großen Schritt macht.

Gleichzeitig macht fast niemand ernsthaft den Eindruck, Grand Theft Auto VI dauerhaft abzuschreiben. Immer wieder liest man denselben Gedanken: Wenn der nächste Trailer kommt, brennt die Stimmung wieder. Und spätestens zum Release werden die meisten, die heute „kein Interesse mehr“ sagen, am Ende doch mit dabei sein. So wird es sein.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!