EA Sports FC 25: Titel-Update 7 veröffentlicht

EA Sports FC 25 hat kürzlich Update 7 für PS5, Xbox, PC und Nintendo Switch veröffentlicht, welches zahlreiche wichtige Verbesserungen und Anpassungen in verschiedenen Spielmodi einführt. Dieses Update beinhaltet entscheidende Korrekturen für Ultimate Team, signifikante Änderungen an den Torhütern und weitere Verbesserungen. EA Sports FC 25, das im September 2024 erschien, ist der zweite Teil der EA-Sports-FC-Serie und die bereits 32. Ausgabe der Fußballsimulation. Kurz nach der Veröffentlichung traten bei den Spielern verschiedene Probleme auf, darunter ein Glitch, der die Bewegung blockierte, wenn bestimmte Befehle zusammen genutzt wurden, was die Kontrolle über die Verteidiger einschränkte. Trotz dieser Probleme haben die Entwickler durch regelmäßige Updates das Spiel kontinuierlich verbessert und das Feedback der Spieler berücksichtigt, um das Spielerlebnis zu optimieren.

Titel-Update 7 baut auf den vorherigen Updates auf und bringt viele Korrekturen und Verbesserungen in verschiedenen Spielmodi. In Ultimate Team behebt das Update ein visuelles Problem, bei dem Pick-Items fälschlicherweise als handelbar angezeigt wurden, und verbessert die Stabilität beim Öffnen mehrerer Packs. Außerdem korrigiert es Probleme mit falsch ausgerichteten Spielerporträts bei Walkouts, stellt sicher, dass die Landesflagge während der Paketöffnungsanimation korrekt angezeigt wird. Und behebt ein Problem, bei dem die Details des zweiten Spielergegenstands bei Packs mit doppelten Walkout-Gegenständen nicht richtig angezeigt wurden. Beim Gameplay wurde das Positionierungssystem verbessert, um zu verhindern, dass Spieler beim Abschneiden von Passwegen zu nah an den Ballführenden herangezogen werden, was unerwünschte Autotacklings verursacht.

EA Sports FC 25 erhält Gameplay-Verbesserungen

Torhüter in EA Sports FC 25 profitieren von erheblichen Verbesserungen, wie der Korrektur von Ballablenkungen statt Fängen, der Behebung von Fehlern bei Verzweiflungsparaden und unrealistischen Sprunganimationen. Weitere Gameplay-Änderungen umfassen verbesserte Reaktionsfähigkeit bei Geschicklichkeitsbewegungen, Korrekturen der Passmechanik (einschließlich verringerter Passgenauigkeit beim ersten Pass) und die Behebung von fehlerhaften Einwurfanimationen aufgrund des fehlenden Balls vom Balljungen. Im Vereins- und Karrieremodus behebt Update 7 mehrere UI- und Stabilitätsprobleme, wie falsche Körpertypen der CPU-Avatare und Probleme mit der KI des Elfmeterschützen nach einer Spielerverbindungsunterbrechung. Der Karrieremodus erhält ebenfalls Stabilitätsverbesserungen und behebt Probleme beim Auswechseln von Spielern und der Erstellung von Vereinen. Das Update führt auch einen Favorite Team Selector ein, der die Übertragung von Kadern und Aufstellungen in Saisons und Co-Op-Saisons ermöglicht. Außerdem wurden verschiedene allgemeine, Audio- und visuelle Updates vorgenommen, darunter aktualisierte Trikots und Stadien sowie Korrekturen für Platzhaltertexte, fehlerhafte UI-Elemente, Kamerawinkel und Stabilitätsprobleme.

Quelle: Gamerant