EA Sports FC 25: UEFA Dreamchasers Woche 2 – Leak enthüllt weitere Spieler

Die UEFA Dreamchasers-Promo in EA Sports FC 25 geht in die zweite Woche, und es wurden einige spannende Leaks zu den neuen Inhalten veröffentlicht. Wie in der ersten Woche umfasst die Promo hochkarätige Spieler, darunter Stars von Teams wie Liverpool, Real Madrid und Barcelona. Die zweite Woche der Promo startet am Freitag, den 28. März, um 18:00 Uhr. . Zu den geleakten Spielern gehören unter anderem Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Federico Valverde, Joshua Kimmich, Kaka und Xavi.

Diese Karten zeichnen sich durch beeindruckende Werte und PlayStyles+ aus, die sie zu wertvollen Ergänzungen für jedes Ultimate Team machen. Zusätzlich zur Promo gibt es auch neue Road to the Final-Karten, die aufgewertet werden können. . Es bleibt spannend, ob EA weitere Überraschungen für diese Woche bereithält. Wirst du versuchen, einige dieser Karten für dein Team zu ergattern?

Werbung

🚨Gerd Muller is coming as DREAMCHASER SBC SOON!🔥 Will you be there?#FC25 pic.twitter.com/AjbAc63ulH — Fut Sheriff (@FutSheriff) March 26, 2025

Das sind die neuen geleakten EA FC 25 UEFA Dreamchasers Spieler

Die geleakte Liste der Spieler stammt von dem bekannten FC 25-Twitter-Account FUT Sheriff, der eine lange Geschichte zuverlässiger Leaks hat. Dennoch sollten alle Leaks mit Vorsicht betrachtet werden, bis sie offiziell bestätigt sind. Hier sind die weiteren geleakten Spieler für die zweite Woche der UEFA Dreamchasers-Promo in EA Sports FC 25:

Icons and Heroes

Icon Gerd Müller – Deutschland (SBC)

Normale Spieler

Mo Salah – Liverpool

Robert Lewandowski – Barcelona

Federico Valverde – Real Madrid

Die Liste der Spieler wird weiterhin aktualisiert, sobald neue Leaks veröffentlicht werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass EA Sports einige der oben genannten Spieler möglicherweise für eine Mini-Veröffentlichung oder SBCs (Squad Building Challenges) zurückhalten könnte. Es wäre daher nicht überraschend, wenn nicht alle gelisteten Spieler direkt zum Start der Promo verfügbar sind.

Außerdem hat EA Sports parallel zur Dreamchasers-Promo mehrere neue aufwertbare Road to the Final-Karten veröffentlicht. Obwohl es bisher keine Hinweise darauf gibt, dass weitere Karten folgen werden, könnte EA uns durchaus mit neuen Inhalten überraschen. Es bleibt spannend, welche zusätzlichen Spieler und Features diese Promo noch bereithält!

Werbung

Hier geht es zu unserer neuesten Podcastfolge – Episode 39: Die Eröffnung der Nostalgie Ecke!

Quelle: x.com via @FutSheriff