EA Sports FC 25: UEFA Dreamchasers – Leak enthüllt Spieler und Release-Datum

Fans von EA Sports FC 25 haben das zweiwöchige FUT Birthday-Promo in Ultimate Team genossen, doch nun steht ein neues Event vor der Tür. Kürzlich wurde geleakt, dass ein brandneues Promo namens UEFA Dreamchasers in die Ultimate Team-Welt einzieht. Wie üblich haben Leaker auf Social Media bereits Hinweise und Teasers zu den kommenden Spielern geteilt, und einige große Namen sind dabei. Hier ist die vollständige Übersicht über die geleakten Spieler und den erwarteten Start des UEFA Dreamchasers-Promos.

Die geleakten Spieler stammen von den bekannten FC-25-Twitter-Accounts FUT Sheriff und FIFATradingRomania. Beide Quellen haben eine lange Geschichte zuverlässiger Leaks. Dennoch sollten alle Leaks mit Vorsicht genossen werden, bis sie offiziell bestätigt sind.

🚨Mbappé 🇫🇷 is coming as UEFA DREAMCHASERS 🔥✅ Stats are prediction 👀 Follow @FutSheriff ✅ #FC25 pic.twitter.com/hxAaPO92RL — Fut Sheriff (@FutSheriff) March 19, 2025

Geleakte Spielerliste für UEFA Dreamchasers-Event in EA Sports FC 25

Hier sind die geleakten Spieler:

Dreamchaser-Spieler

Kylian Mbappé – Real Madrid

Ousmane Dembélé – PSG (SBC)

Alexia Putellas – Barcelona

Road to the Finals-Spieler

Ben White – Arsenal

Davide Frattesi – Inter Mailand

Maximilian Beier – Dortmund

Dayot Upamecano – Bayern München

Kasper Høgh – Bodo/Glimt

Wilson Odobert – Tottenham

Es ist möglich, dass EA einige dieser Spieler für eine Mini-Veröffentlichung oder SBCs während der Promo-Woche zurückhält.

Upgrades basierend auf realen Leistungen

Die Road to the Finals-Spieler können sich basierend auf den Leistungen ihrer Teams in den europäischen Wettbewerben verbessern. Das macht sie noch wertvoller, da einige von ihnen in den kommenden Wochen deutlich stärkere Karten erhalten könnten.

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr von Franz Beckenbauer ins Spiel. Die deutsche Icon war seit mehreren Jahren nicht mehr in einem FC-Spiel vertreten, und seine Rückkehr wird für Fans von „der Kaiser“ ein besonderes Ereignis sein.

Start des UEFA Dreamchasers-Promos

Wie die meisten Promos in EA Sports FC 25 Ultimate Team wird UEFA Dreamchasers an einem Freitag starten. Genauer gesagt beginnt das Promo am 21. März 2025 um 18:00 Uhr. Es ist noch unklar, ob das Promo wie FUT Birthday zwei Wochen dauern wird, aber es scheint unwahrscheinlich, dass die Entwickler es so lange ausdehnen werden. Höchstwahrscheinlich wird am 28. März 2025 ein neues Promo folgen.

