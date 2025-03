EA Sports FC 25: FUT Birthday 2 Leak enthüllt Spieler und Release-Datum

Am 7. März 2025 startete EA Sports FC 25 das heiß ersehnte FUT Birthday-Event in Ultimate Team. Dieses jährliche Highlight bietet stark verbesserte Versionen von Fanlieblingen, wobei in diesem Jahr alle Spieler ein Upgrade auf fünf Sterne für schwachen Fuß und Skill-Moves erhalten. Kürzlich wurde bestätigt, dass das Event zwei Wochen dauern wird, und Leaks für die zweite Woche kursieren bereits. Unten findest du die vollständige Liste der geleakten Spieler für die zweite Woche des FUT Birthday-Events in EA FC 25.

Die Informationen stammen von den bekannten FC-25-Twitter-Accounts FUT Sheriff und FIFATradingRomania, die für zuverlässige Leaks bekannt sind. Allerdings sollte man Leaks immer mit Vorsicht genießen, bis sie offiziell bestätigt sind. Eine Ausnahme bildet das Roma-Trio Victor Ibarbo, Seydou Doumbia und Gervinho, das offiziell angekündigt wurde. Weiter unten die restlichen geleakten Spieler.

🚨Van Dijk 🇳🇱 is coming as FUT Birthday 🎂 TEAM 2 🔥🔥🔥 Stats are prediction 👀 Follow @FutSheriff & @Criminal__x ! #FC25 pic.twitter.com/jhS1WR4nna — Fut Sheriff (@FutSheriff) March 12, 2025

Weiter Spieler für das EA Sports FC 25 FUT Birthday-Event geleaked

Geleakte Heroes und Icons

Hero Saeed Al-Owairan – Saudi-Arabien (Season Pass-Belohnung)

Hero Carlos Tevez – Argentinien

Hero Victor Ibarbo – Kolumbien

Hero Seydou Doumbia – Elfenbeinküste

Hero Gervinho – Elfenbeinküste

Hero Yaya Toure – Elfenbeinküste (SBC)

Icon David Beckham – England

Geleakte aktuelle Spieler

Virgil Van Dijk – Liverpool

Julian Alvarez – Atletico Madrid

Sam Kerr – Chelsea

Jamal Musiala – Bayern München

Mallory Swanson – Chicago Red Stars

Inigo Martinez – Barcelona

Federico Dimarco – Inter Mailand

Nico Williams – Athletic Club

Gavi – Barcelona

Warren Zaire-Emery – PSG

Harry Maguire – Manchester United

David Alaba – Real Madrid

Ella Toone – Manchester United

Leandro Paredes – Roma

Matheus Cunha – Wolves

Wilfried Zaha – Charlotte FC

Antonia Silva – Real Madrid

Serge Gnabry – Bayern München

Delphine Cascarino – San Diego Wave

Yui Hasegawa – Manchester City

Luis Suarez – Inter Miami (Flashback SBC)

Gabriel Martinelli – Arsenal

Karim Adeyemi – Dortmund (SBC)

Wir werden die Liste aktualisieren, sobald weitere Spieler geleakt werden. Beachte, dass EA einige dieser Spieler möglicherweise für eine spätere Veröffentlichung oder SBC während der Promo-Woche zurückhält. Sei also nicht überrascht, wenn nicht alle oben genannten Spieler sofort verfügbar sind.

Quelle: x.com via @FutSheriff