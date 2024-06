EA Sports FC 25-Leak: Neuer 5v5 Ultimate Team-Modus “Penta”

EA Sports FC 25 sorgt für Schlagzeilen. Ein aktueller Leak deutet darauf hin, dass der nächste Teil der beliebten Fußball-Simulation einen brandneuen 5v5 Ultimate Team-Modus einführen könnte.

Laut Leaks von „FutPoliceLeaks“ und „FGZNews“ auf X.com (vormals Twitter) wird EA FC 25 einen neuen Spielmodus namens Penta enthalten.

Wie funktioniert dieser Modus? In Penta treten fünf Spieler gegeneinander an, wobei jedes Team aus vier menschlichen Spielern und einem KI-gesteuerten Torwart besteht. Das kleinere Spielfeld und die reduzierte Spieleranzahl sollen für spannende und schnelle Matches sorgen.

Im Gegensatz zu den klassischen Ultimate Team-Modi wie Rivals und Champions liegt bei Penta der Fokus auf Zusammenarbeit. Du kannst dich mit drei Freunden zusammentun oder über das Matchmaking zufällige Mitspieler finden. Jeder Spieler steuert nur einen Fußballer, was die Teamarbeit und das Zusammenspiel in den Vordergrund rückt.

Penta wird auch mit speziellen Zielen ausgestattet sein, um den Modus noch spannender zu gestalten. Was bedeutet das für dich? Erfülle bestimmte Aufgaben und Missionen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Diese Ziele sorgen dafür, dass jedes Spiel abwechslungsreich und motivierend bleibt.

Wird Penta den Squad Battles-Modus ersetzen? Nein, das Leck deutet darauf hin, dass Penta nicht als Ersatz für den beliebten Einzelspielermodus gedacht ist. Stattdessen könnte EA den Einzelspielermodus für EA FC 25 überarbeiten und verbessern, um ihn noch attraktiver zu machen.

Warum ist ein neuer Modus wichtig? Die Ultimate Team-Community hat seit Jahren nach neuen Spielmodi gerufen. Ein frischer Spielmodus wie Penta könnte neuen Schwung in das Spiel bringen und dir noch mehr Gründe geben, regelmäßig zu spielen. Die Möglichkeit, mit Freunden zu spielen und dabei neue Belohnungen zu verdienen, klingt sehr verlockend.

🚨PENTA is the NEW ULTIMATE TEAM GAME MODE 🚨

Do you want to know who has all the info about EA FC25? 👀

How it works 🎯

1. The mode is 4 Human Players + 1 GK AI vs. 4 Human Players… https://t.co/Izf5bVYEAt pic.twitter.com/j4na5GQTWo

— FUT POLICE LEAKS (@FutPoliceLeaks) June 27, 2024