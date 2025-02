EA Sports FC 25: Entwickler bestreiten Gerüchte über heimliche Gameplay-Änderungen

Electronic Arts hat sich offiziell zu den Gerüchten und Spekulationen über heimliche Änderungen am Gameplay von EA Sports FC 25 geäußert und betont, dass diese unbegründet sind. In den letzten Wochen gab es in der Community heftige Diskussionen darüber, ob die Änderungen, die mit dem Gameplay Refresh Update eingeführt wurden, stillschweigend wieder zurückgenommen wurden.

Diese Theorien sorgten für so viel Aufsehen, dass EA kürzlich eine Stellungnahme abgab, in der sie diese Behauptungen als falsch zurückwiesen. Laut Entwickler gab es abgesehen von kleineren Problembehebungen im Titel-Update 9 keine weiteren Änderungen am Gameplay, keine Titel-Updates und keine Live-Tuning-Updates. EA erklärte weiter, dass das Gameplay-Refresh-Update von der Community positiv aufgenommen wurde und sie deshalb vorerst keine größeren Änderungen am Gameplay vornehmen werden.

EA streitet heimliche Änderungen in EA Sports FC 25 ab

Sie überwachen weiterhin das Feedback der Community sowie interne Metriken wie Tore, Schüsse und Passgenauigkeit pro Spiel, um das Spielerlebnis zu verbessern. Sollte es in Zukunft Änderungen geben, werden diese in den Patch Notes bekannt gegeben, die sowohl auf Trello als auch im Spiel veröffentlicht werden. Diese Stellungnahme von EA zielt darauf ab, die Spieler zu beruhigen und die Gerüchte zu widerlegen, indem sie Transparenz über den Entwicklungsprozess und die Kommunikation mit der Community betonen.

Selbstverständlich sind Verschwörungstheorien und EA Sports FC eng miteinander verbunden. Bereits vor der Umbenennung der FIFA-Reihe in EA Sports FC 24 kursierten Gerüchte über sogenanntes „Scripting“. Diese Verschwörungstheorien werden wahrscheinlich nie verschwinden. Bemerkenswert ist jedoch, dass EA sich nun zu den jüngsten Anschuldigungen geäußert hat, was eher selten vorkommt.

Dies deutet darauf hin, dass die aktuellen Theorien konkreter sind als die langjährigen Spekulationen, wonach der Entwickler durch gezielte Codierung und Steuerung der Spiele ein bestimmtes Wettbewerbsniveau aufrechterhält.

