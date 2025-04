EA Sports FC 25: Ultimate Team könnte bezahlten Season Pass erhalten

Die Ultimate Team-Spieler von EA Sports FC 25 könnten bald eine große Veränderung erleben, denn Leaks deuten auf einen kostenpflichtigen Season Pass hin. Seit dem Launch im September 2024 war der Season Pass komplett kostenlos, doch mit dem bevorstehenden Team of the Season (TOTS)-Promo könnte EA erstmals ein monetarisiertes Fortschrittssystem testen.

Laut glaubwürdigen Insidern wie Fut Sheriff und Asy Fut Trader soll der kostenpflichtige Season Pass für Ultimate Team am 24. April starten – einen Tag vor der TOTS-Promo. Die genauen Inhalte sind noch unbekannt, aber es wird spekuliert, dass einige der besten Evolutions-Karten Teil der Belohnungen sein könnten.

Der Preis ist ebenfalls unklar, doch anders als bei NBA 2K25, das Pro- (9,99 €) und Hall of Fame-Pässe (19,99 €) anbietet, könnte EA eine Alternative mit Ingame-Coins ermöglichen. Diese Option wäre für Spieler, die regelmäßig grinden, eine willkommene Möglichkeit, Premium-Belohnungen zu erhalten, ohne echtes Geld auszugeben.

🚨 PREMIUM/PAID SEASON PASS WILL BE RELEASED NEXT WEEK ✅️💣

Prepare your wallet 🤣

Rewards are only a prediction. pic.twitter.com/rFAwFCmqnG

— ASY FUT (@AsyFutTrader) April 18, 2025