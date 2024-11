EA Sports FC 25: Die besten Mittelfeldspieler in Ultimate Team

Mit der neuen Taktik in EA Sports FC 25 hat jeder Spieler eine spezifische Aufgabe auf dem Spielfeld. Ein gutes Beispiel sind die zentralen Mittelfeldspieler, die eine Schlüsselrolle in jedem Ultimate Team übernehmen, da sie in allen Spielphasen, von der Verteidigung bis zum Angriff, involviert sind. Um das Beste aus einem zentralen Mittelfeldspieler (ZM) herauszuholen, benötigt man leistungsstarke und preiswerte Spieler. Dieser Leitfaden listet die besten Mittelfeldspieler auf. Zidane gilt als einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten, was auch in diesem Titel der Fall ist.

Spieler wie Gullit und Bellingham glänzen durch ihre Vielseitigkeit auf dem Platz, während Spieler wie Matthäus und Sawa das Mittelfeld stabilisieren und bei jeder Angriffschance mitmischen. Wenn du nach hervorragenden Passspielern suchst, findest du in Total Rush zwei der besten im Titel von Electronic Arts. Diese Spieler sind bekannt dafür, den Ball präzise an den gewünschten Ort zu bringen. Die Ballon d’or Karten werden nicht berücksichtigt.

Folge uns bei Google News

Wir haben auch ein Guide zu den besten Stürmern in Ultimate Team verfasst.

Platz 1: Zidane – Icon

Gesamtbewertung: 94

Position: ZOM

Nationalität: Frankreich

Verein: Icon

Preis: ca. 3.800.000

Platz 2: Charlton – Icon

Gesamtbewertung: 92

Position: ZOM

Nationalität: England

Verein: Icon

Preis: ca. 2.700.000

Platz 3: Bonmatí – Trailblaizers

Gesamtbewertung: 92

Position: ZM

Nationalität: Spanien

Verein: FC Barcelona

Preis: ca. 1.600.000

Platz 4: Rodri – Centurions

Gesamtbewertung: 92

Position: ZDM

Nationalität: Spanien

Verein: Manchester City

Preis: ca. 2.900.000

Platz 5: Baggio – Icon

Gesamtbewertung: 91

Position: ZOM

Nationalität: Italien

Verein: Icon

Preis: ca. 400.000

Platz 6: Bellingham – UCL Road to the Knockouts

Gesamtbewertung: 91

Position: ZOM

Nationalität: England

Verein: Real Madrid

Preis: ca. 1.800.000

Platz 7: De Bruyne – Total Rush

Gesamtbewertung: 91

Position: ZM

Nationalität: Belgien

Verein: Manchester City

Preis: ca. 1.500.000

Platz 8: Putellas – Total Rush

Gesamtbewertung: 91

Position: ZM

Nationalität: Spanien

Verein: FC Barcelona

Preis: ca. 1.700.000

Platz 9: Beckham – Icon

Gesamtbewertung: 91

Position: ZM

Nationalität: England

Verein: Icon

Preis: ca. 1.500.000

Platz 10: Sawa – Icon

Gesamtbewertung: 91

Position: ZM

Nationalität: Japan

Verein: Icon

Preis: ca. 1.300.000

Aufgrund der sich ständig ändernden Preise auf dem Markt in EA Sports FC 25 ist zu beachten, dass sich die hier angegebenen Preise im Laufe der Zeit ändern können.

Hier geht es zu unserem ausführlichen Test von EA Sports FC 25.