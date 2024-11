EA Sports FC 25: Die besten Stürmer in Ultimate Team

Die Stürmer in EA Sports FC 25 sind die Schlüsselspieler an vorderster Front, die für die meisten Tore des Teams verantwortlich sind. Wenn du dein Team um sie herum aufbaust und sie mit präzisen Pässen und Flanken versorgst, erhöhst du deine Chancen, Tore zu erzielen und deine Gegner zu schlagen. Beim Aufbau eines Teams um einen guten Stürmer im Spiel von Electronic Arts ist es wichtig, die Chemiepunkte zu beachten, da diese die Leistungsfähigkeit deines Stürmers beeinflussen. Du solltest in verschiedenen Ligen nach Stürmern suchen, um den besten für dein Team zu finden. Hier findest du eine Liste der besten Stürmer in Ultimate Team, die diese Kriterien erfüllen. Die Ballon d’or Karten werden nicht berücksichtigt.

Wie schon in den vergangenen Jahren gehören Ronaldo, Mbappé und Pelé zu den besten Karten in EA Sports FC 25. Hamm oder Cruyff sind mit ihrer ausgeprägten Torgefährlichkeit eine gute Wahl für Stürmer.

Wir haben auch ein Guide zu den besten Torhütern in Ultimate Team verfasst.

Platz 1: Pelé – Icon

Gesamtbewertung: 95

Position: ZOM

Nationalität: Brasilien

Verein: Icon

Preis: ca. 7.200.000

Platz 2: Ronaldo – Icon

Gesamtbewertung: 94

Position: ST

Nationalität: Brasilien

Verein: Icon

Preis: ca. 14.300.000

Platz 3: Hamm – Icon

Gesamtbewertung: 93

Position: ST

Nationalität: USA

Verein: Icon

Preis: ca. 9.000.000

Platz 4: Cruyff – Icon

Gesamtbewertung: 93

Position: ZOM

Nationalität: Niederlande

Verein: Icon

Preis: ca. 6.500.000

Platz 5: Haaland – Trailblazers

Gesamtbewertung: 93

Position: ST

Nationalität: Norwegen

Verein: Manchester City

Preis: ca. 6.500.000

Platz 6: Müller – Icon

Gesamtbewertung: 92

Position: ST

Nationalität: Deutschland

Verein: Icon

Preis: ca. 1.100.000

Platz 7: Puskás – Icon

Gesamtbewertung: 92

Position: ST

Nationalität: Ungarn

Verein: Icon

Preis: ca. 2.400.000

Platz 8: Prinz – Icon

Gesamtbewertung: 92

Position: ST

Nationalität: Deutschland

Verein: Icon

Preis: ca. 100.000

Platz 9: Mbappé – Total Rush

Gesamtbewertung: 92

Position: ST

Nationalität: Frankreich

Verein: Real Madrid

Preis: ca. 6.000.000

Platz 10: Vini Jr. – Trailblazers

Gesamtbewertung: 92

Position: ST

Nationalität: Brasilien

Verein: Real Madrid

Preis: ca. 4.900.000

Aufgrund der sich ständig ändernden Preise auf dem Markt in EA Sports FC 25 ist zu beachten, dass sich die hier angegebenen Preise im Laufe der Zeit ändern können.

Hier geht es zu unserem ausführlichen Test von EA Sports FC 25.