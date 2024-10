EA Sports FC 25: Die besten Torhüter in Ultimate Team

In EA Sports FC 25 Ultimate Team von EA ist der Torwart wohl die wichtigste Position auf dem virtuellen Fußballfeld. Selbst wenn man in Top-Stürmer und Mittelfeldspieler investiert, bringen sie wenig, wenn der Torwart den Ball nicht hält. Ultimate Team bietet verschiedene Spielstile, und die neuen Promos mit verbesserten Karten machen es schwierig, einen konstant guten Torwart zu finden. Zum Glück gibt es eine große Auswahl an Spielern, die in das sich ständig verändernde Meta passen. Hier findest du die besten Torhüter in Ultimate Team, die dafür sorgen, dass dein Tor sauber bleibt.

Im Folgenden findest du eine Liste der zehn bestbewerteten Torhüter, die in Ultimate Team verfügbar sind:

Lev Yashin – 92 GES Nadine Angerer – 92 GES Gianluigi Buffon – 91 GES Iker Casillas – 90 GES Peter Schmeichel – 89 GES Gianluigi Donnarumma – 89 GES Alisson – 89 GES Thibaut Courtois – 89 GES Marc-André ter Stegen – 89 GES Edwin van der Sar – 88 GES

Der bestbewertete Torhüter in Ultimate Team ist die Icon Lev Yashin, der beste Keeper, den man kaufen kann. Mit einer Tauchfähigkeit von 93 und einem Reflexwert von 94 zeigt Yashin beeindruckend schnelle Reaktionen, die den Ball oft vor dem Überschreiten der Torlinie retten.

Was sind die besten Meta-Keeper in EA Sports FC 25 ?

Es gibt eine Handvoll Torhüter, die sich als Meta-Picks in Ultimate Team etabliert haben. Im Folgenden findest du eine Liste der besten Torhüter, die du verwenden kannst:

Alisson – 89 GES Thibaut Courtois – 89 GES Jan Oblak – 88 GES Mike Maignan – 87 GES Nick Pope – 83 GES

Alisson Becker vom FC Liverpool ist im EA Sports FC 25 Ultimate Team der beste Allround-Torhüter. Mit einer Körpergröße von 1,90 m und starken Verbindungen zu zahlreichen Meta-Feldspielern ist er eine hervorragende Wahl. Neben seiner beeindruckenden Größe und schnellen Reflexen bietet Alisson die Spielstile Deflector+ und Weitwurf, was ihm ermöglicht, Angriffe schnell einzuleiten.

