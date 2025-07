MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

EA hat angekündigt, dass der Verkauf von Loot Boxes in den beliebten Fußballsimulationen FC 25 und das kommende FC 26 in Südkorea ab sofort eingestellt wird. Dies geschieht als Reaktion auf ein neues Gesetz des Landes, das eine vollständige Offenlegung der Wahrscheinlichkeiten von Loot-Box-Inhalten vorschreibt. Die Entscheidung von EA hat große Auswirkungen auf den Markt und wirft Fragen zu den globalen Regelungen für In-Game-Käufe auf.

Das neue Gesetz in Südkorea betrifft Loot-Boxen, die mit echtem Geld gekauft werden und zufällige Belohnungen bieten. Es verlangt, dass Entwickler die genaue Wahrscheinlichkeit angeben, mit der ein Spieler bestimmte Gegenstände aus einer Loot-Box erhält. Diese Regelung betrifft nicht nur die gewöhnlichen Items, sondern auch Veränderungen an bestehenden Gegenständen oder die Synthese von neuen Items aus mehreren Loot-Box-Inhalten. Damit sollen Spieler klar verstehen können, welche Chancen sie haben, ein bestimmtes Item zu erhalten.

Das Gesetz ist eine Reaktion auf die zunehmende Sorge über die Transparenz von Loot-Box-Mechaniken und den potenziellen Einfluss auf Spieler, insbesondere junge Menschen, die möglicherweise dazu verleitet werden, mehr Geld auszugeben, ohne zu wissen, welche Chancen sie tatsächlich haben, einen begehrten Gegenstand zu erhalten.

EAs Antwort auf die neuen Vorschriften

EA hat entschieden, die Loot-Box-Verkäufe für die beiden Spiele FC 25 und FC 26 in Südkorea zu stoppen, anstatt sich mit den neuen Vorschriften auseinanderzusetzen. Dies bedeutet, dass Spieler in Südkorea künftig keine FC Points mehr kaufen können, die normalerweise verwendet werden, um Loot-Boxen zu erwerben. Durch die Einstellung des Verkaufs entgeht EA der Notwendigkeit, die einzelnen Wahrscheinlichkeiten für jede Art von Item in den „Packs“ zu offenbaren.

Diese Entscheidung von EA ist ein klarer Versuch, die neuen Anforderungen zu umgehen. Statt auf die Herausforderung einzugehen, die genauen Wahrscheinlichkeiten zu veröffentlichen, hat das Unternehmen einfach die Loot-Box-Optionen aus den beiden Spielen entfernt. Diese Maßnahme könnte als eine Art Vorbild für andere Entwickler dienen, die in Ländern mit ähnlichen gesetzlichen Regelungen tätig sind.

Die Auswirkungen auf die Gaming-Industrie

Die Entscheidung von EA, sich aus dem Loot-Box-Markt in Südkorea zurückzuziehen, hat weitreichende Folgen für die gesamte Gaming-Industrie. Zum einen zeigt sie die Herausforderungen auf, denen sich Entwickler und Publisher weltweit gegenübersehen, wenn es um die Anpassung an nationale Vorschriften geht. Zum anderen könnte diese Entscheidung auch den Weg für andere Unternehmen ebnen, die möglicherweise ähnliche Schritte in Ländern mit strengen Regulierungen unternehmen wollen.

Südkorea gilt als Vorreiter in Bezug auf die Regulierung von Loot-Boxen. Das Land hat in der Vergangenheit bereits Maßnahmen ergriffen, um die Industrie transparenter zu gestalten und die Auswirkungen von Mikrotransaktionen auf Spieler zu minimieren. Diese neuen Vorschriften könnten daher als Modell für andere Länder dienen, die ähnliche Bedenken bezüglich der Auswirkungen von Zufallsgeneratoren und In-Game-Käufen haben.

Es bleibt abzuwarten, wie andere Länder auf diese Entwicklung reagieren und ob ähnliche Gesetze auch in anderen Teilen der Welt eingeführt werden. Entwickler und Publisher müssen möglicherweise ihre Strategien weltweit anpassen, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.