EA Sports FC 25: Die schnellsten Innenverteidiger in Ultimate Team

Ob es um die Geschwindigkeit der Außenverteidiger oder ihre defensiven Fähigkeiten geht – starke Innenverteidiger sind in Ultimate Team entscheidend auf dem virtuellen Spielfeld. Die meisten Stürmer in Ultimate Team besitzen eine beeindruckende Sprintgeschwindigkeit und Beschleunigung, wodurch selbst die besten Abwehrreihen gefordert sind. Für die Innenverteidiger ist es essenziell, einen kontrollierten Sprint zu beherrschen. Hier findest du die schnellsten Innenverteidiger in EA Sports FC 25 von EA und erfährst, welche davon echte Optionen für dein Ultimate Team sind.

Die schnellsten Innenverteidiger in Ultimate Team gibt es in vielen Ligen, sodass es für jede Ligakombination mindestens einen gibt. Nachfolgend findest du eine Liste mit den zehn schnellsten Innenverteidigern:

Jeremiah St. Juste – 93 Tempo Moise Bombito – 91 Tempo Tyler Magloire – 90 Tempo Jetmir Haliti – 89 Tempo Micky van de Ven – 88 Tempo Maxence Lacroix – 88 Tempo Tristan Blackman – 88 Tempo Phil Neumann – 87 Tempo Radinio Balker – 86 Tempo Soumaila Coulibaly – 86 Tempo

Der schnellste Innenverteidiger in Ultimate Team ist Jeremiah St. Juste von Sporting CP mit einem Gesamtwert von 77. Diese Karte kann in den meisten Rush-Spielen eingesetzt werden und ist ideal, um andere Werte zu verbessern und die Schnelligkeit zu ergänzen.

Gibt es auch schnelle Innenverteidiger in EA Sports FC 25 aus anderen Ligen?

In der Premier League ist Micky van de Ven von Tottenham Hotspur der schnellste Innenverteidiger. Er kombiniert seine Geschwindigkeit mit einer Verteidigungsfähigkeit von 83 und kann somit Stürmer mühelos stoppen. Maxence Lacroix von Crystal Palace ist eine weitere schnelle Option aus der Premier League und bietet Potenzial für alle, die sich van de Ven nicht leisten können. Moise Bombito passt gut in viele EA Sports FC 25 Ultimate Team-Kader, da er eine Verbindung zur Ligue 1 hat. Seine kanadische Nationalität macht ihn zudem zu einer guten Wahl in Kombination mit Bayern Münchens Alphonso Davies, einem der schnellsten Verteidiger im gesamten Ultimate Team.

