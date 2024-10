EA Sports FC 25: Das sind die 10 größten Feldspieler

Es ist immer vorteilhaft, einen großen Spieler in der Mannschaft oder Ultimate Team zu haben, sei es in der Verteidigung oder im Angriff, um Luftduelle zu gewinnen und Kopfbälle zu erzielen. Allerdings sind die großen Spieler in EA Sports FC 25 meist ziemlich langsam, was ihren Einsatz im Angriff riskant macht. Diese Langsamkeit erschwert es ihnen auch, schnellere gegnerische Stürmer rechtzeitig abzufangen.

Platz 10: Aleksander Vukotic – 2,01 Meter hoch

Gesamtbewertung: 70

Position: IV

Nationalität: Serbien

Verein: SV Darmstadt 98

Der 30-jährige serbische Verteidiger, der für Darmstadt spielt, ist vielleicht nicht mehr jung genug, um viel Geld in den Karrieremodus zu investieren. Aber er könnte die ideale Wahl für jeden sein, der ein Team mit kleinem Budget managt, um die Durchschnittsgröße der Mannschaft zu erhöhen.

Platz 9: Paul Ebere Onuachu – 2,01 Meter hoch

Gesamtbewertung: 76

Position: ST

Nationalität: Nigeria

Verein: FC Southampton

Spieler, für die eine gute Gesamtwertung wichtiger ist als die Körpergröße, sollten Paul Ebere Onuachu als beste verfügbare Option unter Vertrag nehmen. Onuachu hat die höchste Gesamtbewertung und die besten Schusswerte aller Stürmer auf dieser Liste.

Platz 8: Marcus Dackers – 2,01 Meter hoch

Gesamtbewertung: 56

Position: ST

Nationalität: Wales

Verein: FC Morecambe

Der schwächste Spieler auf der Liste und ein Spieler, den Ultimate-Team-Spieler wahrscheinlich nie in Betracht ziehen werden, es sei denn, um komplette Kader zusammenzustellen. Selbst für ein Karriere-Modus-Abenteuer mit einem Low-Budget-Team aus den unteren Ligen Europas ist Marcus Dackers nicht die ideale Option.

Platz 7: Jamie Lawrence – 2,01 Meter hoch

Gesamtbewertung: 66

Position: IV

Nationalität: Deutschland

Verein: WSG Tirol

Der deutsche Innenverteidiger hat vielleicht keine interessanten Statistiken, aber zumindest kann er seine Größe bis zu einem gewissen Grad ausnutzen. Ein Sprungwert von 72 und eine Kopfballpräzision von 70 machen Jamie Lawrence zu einer bescheidenen Wahl für Spieler, die nicht viel für diese Position ausgeben können, aber dennoch einen großen Verteidiger brauchen.

Platz 6: Skelly Alvero – 2,02 Meter hoch

Gesamtbewertung: 69

Position: ZDM

Nationalität: Frankreich

Verein: SV Werder Bremen

Skelly Alvero, der seit dieser Saison für Werder Bremen spielt, ist ein junger defensiver Mittelfeldspieler mit einer vielversprechenden Zukunft und vielversprechenden Statistiken, die mit der Zeit noch deutlich verbessert werden können. Sidible ist ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler auf dieser Liste, der etwas größer ist als Alvero, aber der Mittelfeldspieler von Werder Bremen hat insgesamt bessere Werte.

Platz 5: Jabir Abdihakim Ali – 2,02 Meter hoch

Gesamtbewertung: 58

Position: ST

Nationalität: Schweden

Verein: Västerås SK

Ähnlich wie Dackers ist Jabir Abdihakim Abdihakim für die meisten Spieler keine ideale Wahl, aber im Gegensatz zu Dackers profitiert Abdihakim von seiner Größe, die allerdings auch seine einzige Stärke ist, denn die anderen Werte sind eher enttäuschend. Ein Sprungwert von 77 und eine Kopfballgenauigkeit von 70 sind alles, was Abdihakim zu bieten hat.

Platz 4: Anosike Ementa – 2,02 Meter hoch

Gesamtbewertung: 66

Position: ST

Nationalität: Dänemark

Verein: Viborg FF

Anosike Ementa ist eine viel bessere Trainingsoption als Abdihakim. Er ist etwas jünger als Abdihakim und hat in allen Fertigkeiten bessere Werte. Allerdings kann Ementa seine Größe nicht ausnutzen, um eine gute Kopfballstärke zu erreichen, aber das könnte sich mit der Zeit verbessern.

Platz 3: Kalidou Sidibe – 2,02 Meter hoch

Gesamtbewertung: 67

Position: ZDM

Nationalität: Frankreich

Verein: EA Guingamp

Der größte defensive Mittelfeldspieler ist die beste Option für diese Position. Kalidou Sidibe ist in der Defensive besser als Alvero, aber das ist nur ein kleiner Unterschied. Sidibe ist etwas präziser im Kopfball, aber das ist etwas, was man als Profispieler in kurzer Zeit leicht verbessern kann.

Platz 2: Kyle Hudlin – 2,06 Meter hoch

Gesamtbewertung: 60

Position: ST

Nationalität: England

Verein: Newport County

Kyle Hudlin könnte ein Hit-or-Miss Pick für die Offensive sein. Obwohl er deutlich größer ist als die anderen Stürmer auf der Liste, ist Hudlin kein Kopfballspezialist und auch seine Sprungkraft ist nicht so gut wie die von Onuachu. Natürlich kostet Hudlin deutlich weniger, aber er wird auch mehr Training benötigen, um ein solider Stürmer zu werden.

Platz 1: Souleymane Isaak Toure – 2,06 Meter hoch

Gesamtbewertung: 72

Position: IV

Nationalität: Frankreich

Verein: Udinese Calcio

Der größte Spieler der Liste ist auch der jüngste. Isaak Toure ist erst 21 Jahre alt und hat bereits eine beeindruckende Gesamtnote, die durch die physischen Werte des Franzosen noch erheblich gesteigert wird. Toure hat mit 84 den höchsten physischen Wert der Liste, was für einen Innenverteidiger sehr gut ist.

