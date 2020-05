Super Mario 64: Fan-Port benötigt keinen Emulator

Super Mario 64 (Nintendo 64)

Super Mario 64 ist eines der bekanntesten und einflussreichsten Videospiele aller Zeiten. Als Marios erster 3D-Plattformer begeisterte der Titel im Jahr 1996 die Spieler. Der Nintendo 64-Titel wird auch heute noch von vielen Fans gespielt. Jetzt hat ein Modder einen vollständig spielbaren Port des Spiels für den PC erstellt, ohne dass ein Emulator erforderlich ist.

Es ist etwas Magisches, auf irgendeine Weise zum Nintendo 64-Klassiker zurückzukehren. Viele Modder haben den Plattformer emuliert und verändert, aber diese jüngste Anstrengung ist vielleicht die beste.

Super Mario 64 (PC) mit DirectX 12

YouTuber Unreal hat auf seinem Kanal ein Video gepostet, das zeigt, wie Super Mario 64 auf einem PC mit DirectX 12 ausgeführt wird, ohne dass ein Emulator erforderlich ist. Mit Emulatoren können Computergeräte eine Videospielkonsole und damit ihre Spiele auf der Plattform emulieren. Viele Fans verwenden Emulatoren, um klassische Spiele zu spielen, die in keiner anderen Form mehr spielbar sind. Kürzlich wurde ein Emulator, der 18 Jahre alt war, aus rechtlichen Gründen heruntergefahren, da das Teilen von Roms online illegal ist.

Die Idee, Super Mario 64 ohne die Notwendigkeit einer Emulationssoftware zu portieren, ist bemerkenswert. Das Filmmaterial im Video selbst ist großartig und ähnelt eher dem Super Mario 64 aus den Träumen der Spieler und nicht dem, wie es tatsächlich aussieht, wenn es auf einem Nintendo 64 gespielt wird. Da diese Version in 4K (!) spielbar ist und auf neuer Technologie läuft, ist es wie ein HD-Remake des Spiels. Es wird gemunkelt, dass Nintendo an einem HD-Remake von Super Mario 64 und anderen 3D-Mario-Spielen arbeitet. Dies ist also ein guter Hinweis darauf, wie dieses Spiel aussehen könnte.

Und jetzt kommt der Videospiele-Konzern aus Japan, Nintendo, und dreht das Spiel im Normalfall ab. Doch die Spieler wissen sich zu helfen – irgendwie.

Der Download für den neuen Port selbst ist schwer zu finden, da Fans ihn absichtlich nicht in sozialen Medien und auf Standard-ROM-Sharing-Sites teilen. Sie hoffen, dass Nintendo so lange wie möglich weg bleibt. Aber der japanische Entwickler greift normalerweise irgendwann durch. Das wäre nicht der erste Fall. Unabhängig wer den Port geschaffen hat und egal wie lange er online ist: er schaut super aus! Wir haben ja auch schon Super Mario 64 in der Odyssey-Engine gesehen.

Super Mario 64 ist auf dem Nintendo 64 verfügbar. Erst kürzlich haben wir euch von einer ganz anderen Fan-Geschichte erzählt. Ein N64-Fan hat nämlich eine tragbare Konsole erschaffen, die alle N64-Module spielt.