Super Mario 64 auf YouTube: Nintendo-Klassiker direkt im Browser spielbar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Super Mario 64 gehört zu den bekanntesten Nintendo-Spielen überhaupt. Jetzt taucht der Klassiker an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort auf: direkt auf YouTube.

Ein neues interaktives Projekt ermöglicht es Spielern, den Klassiker innerhalb eines YouTube-Videos zu steuern. Statt einfach nur Gameplay anzuschauen, können Zuschauer selbst eingreifen und Mario durch das Spiel bewegen. Das Ganze ist allerdings kein offizieller Release von Nintendo.

Aus einem Video wird plötzlich ein Spiel

Das Besondere an dem Projekt ist die Art und Weise, wie Super Mario 64 umgesetzt wurde. Normalerweise dient YouTube natürlich dazu, Videos abzuspielen. In diesem Fall wird die Plattform aber praktisch selbst zur Benutzeroberfläche des Spiels.

Spieler können nun bestimmte Eingaben verwenden und dadurch Mario steuern. Das Ergebnis erinnert an die interaktiven YouTube-Projekte, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt haben.

YouTube-Video

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Technisch ist das Ganze natürlich nicht mit einer normalen Version von Super Mario 64 auf einer Konsole vergleichbar. Trotzdem ist es beeindruckend, dass ein ursprünglich für das Nintendo 64 entwickeltes Spiel auf diese Weise innerhalb einer Videoplattform umgesetzt werden kann.

Nintendo hat damit nichts zu tun

Wichtig ist dabei: Nintendo hat dieses Projekt nicht offiziell veröffentlicht. Es handelt sich um ein Fanprojekt beziehungsweise eine technische Spielerei. Nintendo selbst bietet Super Mario 64 weiterhin nicht offiziell als direkt spielbare YouTube-Version an.

Für Fans ist das trotzdem eine interessante Möglichkeit, den Klassiker einmal auf völlig andere Weise zu erleben.

Warum ausgerechnet Super Mario 64?

Dass gerade Super Mario 64 für solche Experimente genutzt wird, ist wenig überraschend. Das Spiel gilt seit Jahrzehnten als eines der bekanntesten 3D-Plattformspiele überhaupt und wurde bereits unzählige Male technisch analysiert, portiert und für neue Plattformen angepasst.

Und es zeigt gleichzeitig, wie sehr sich die Grenzen zwischen „Video“ und „Spiel“ inzwischen vermischen. Wer also beim nächsten Mal ein Super-Mario-Video auf YouTube sieht, sollte vielleicht genauer hinschauen. Vielleicht muss man diesmal nicht nur zuschauen.