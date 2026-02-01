GTA 6: Startet die Vorbestellung bereits in wenigen Tagen? – Take-Two veranstaltet Investoren-Gespräch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Spannung rund um Grand Theft Auto VI (GTA 6) steigt wieder spürbar. Während Rockstar Games selbst eisern schweigt, richtet sich jetzt der Blick auf einen Termin, der für Fans überraschend wichtig werden könnte: den 03. Februar 2026 (via GTA 6 Countdown auf X.com). An diesem Tag hält Publisher Take-Two Interactive ein Investorengespräch zum dritten Geschäftsquartal ab und genau dort könnten neue Hinweise zum nächsten Blockbuster fallen. Zumindest wichtige Details über Spekulationen der letzten Tage, aber auch den Start der Vorbestellung von GTA 6.

Klar ist: Wenn ein Spiel den Aktienkurs mitbestimmt, dann GTA 6. Deshalb hören Investoren ganz genau hin und Fans inzwischen auch. Bei solchen Terminen geht es offiziell um Zahlen, Prognosen und Geschäftsentwicklung. Doch bei Großprojekten wie GTA 6 rutscht fast immer ein Status-Update zur Veröffentlichung durch. Genau das macht diesen Termin so brisant.

GTA 6: Brisante Gerüchte der letzten Wochen

Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die Entwicklung noch nicht so weit sei, wie viele gehofft hatten. Sollte Publisher Take-Two den geplanten Termin im November erneut bekräftigen, wäre das für viele ein starkes Signal: Alles läuft nach Plan. Sollte die Formulierung hingegen vorsichtiger ausfallen, könnte das neue Sorgen auslösen. Investoren wollen Planungssicherheit und genau deshalb sind diese Aussagen oft ehrlicher als Marketing-Versprechen.

In der Community wird gerade noch über etwas anderes diskutiert. Aufmerksame Fans haben Veränderungen am YouTube-Auftritt von Rockstar bemerkt. Solche kleinen Anpassungen sorgten in der Vergangenheit öfter für Spekulationen über bevorstehende Trailer.

Ein Investorentermin wäre strategisch gar nicht so unpassend. Erst positive Aussagen zur Geschäftslage, dann ein neuer Trailer, der die Aufmerksamkeit explodieren lässt. Das würde perfekt ins große Marketing-Bild passen. Bestätigt ist das natürlich nicht, nur Spekulationen. Aber zeitlich würde es passen, vor allem weil der Release immer näher rückt.

Startet die Vorbestellung für Grand Theft Auto VI (GTA 6) bereits dieses Monat?

Ein weiterer Punkt, über den gerade viel gesprochen wird, ist der mögliche Start der Vorbestellungen. Beim Vorgänger begann der Vorverkauf rund zehn Monate vor Veröffentlichung. Genau in diesem Zeitraum befinden wir uns jetzt. Das würde passen! Sollte Rockstar Games diesen Rhythmus wiederholen (genauso wie die drei Release-Zeiträume wie bei GTA 5), könnte der Februar tatsächlich ein realistisches Fenster sein. Selbst wenn der Termin nicht direkt im Investorengespräch fällt, könnte Take-Two Interactive zumindest andeuten, wann die Marketing-Phase intensiver wird.

Laut diversen Gerüchten soll die Ankündigung zum Investor-Call fallen. Der mögliche Verkaufsstart von GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll am 14. Februar 2026 starten (via MrKelsGame auf X.com).

Zusätzlich kursieren Berichte, dass GTA 6 möglicherweise zunächst nur digital erscheinen könnte, während eine Disc-Version später folgt. Auch dazu könnten Investoren eine Einordnung erhalten. Immerhin handelt es sich um das wichtigste Produkt von Take-Two. Das Investorengespräch ist kein Community-Event, aber könnte viele Ungereimtheiten der letzten Wochen aufräumen. Das könnte auch dem Aktienkurs gut tun, welcher sich seit einigen Tagen im Sturzflug befindet (die letzten 30 Tage -14,70 Prozent).

