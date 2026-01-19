GTA 6: Fans wittern Trailer 3 in Kürze!? – Rockstar ändert „nur“ YouTube-Playlist

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Reicht ein kleiner Klick, um den nächsten GTA 6-Hype auszulösen? Offenbar ja, wenn man es der offizielle Account macht. Rockstar Games hat zuletzt mehrere YouTube-Playlists aktualisiert, darunter auch eine zu GTA 6. Was genau geändert wurde, ist bislang nicht ersichtlich, doch für viele Fans ist sofort klar: GTA 6 Trailer 3 könnte näher sein, als gedacht.

Der bekannte X.com-Account GTAVI_Countdown machte zuerst auf die Änderung heute aufmerksam. Kurz darauf explodierten die Diskussionen und die „Herzen“. Mehr als 500.000 Mal abgerufen. Der Grund ist simpel: Rockstar ist bekannt dafür, Marketing-Schritte lange vorzubereiten und YouTube-Playlisten gehören seit Jahren dazu.

Schon bei früheren Rockstar-Projekten wurden Playlist-Änderungen, Metadaten-Anpassungen oder interne Sortierungen oft kurz vor Trailern oder großen Updates entdeckt. Beweise gibt es keine, aber die Historie sorgt dafür, dass Fans jede Kleinigkeit ernst nehmen. So auch hier.

GTA 6: Community zwischen Hoffnung und Genervtheit

Die Reaktionen fallen wie immer extrem unterschiedlich aus. Optimisten sind überzeugt: „Rockstars Playlist-Tweaks deuten fast immer auf etwas Größeres hin.“ Für sie ist klar: GTA 6 Trailer 3 ist in Vorbereitung.

Andere reagieren deutlich nüchterner. Einige glauben, Rockstar spiele bewusst mit den Erwartungen. Kommentare wie „Sie manipulieren eure Gefühle wie immer“ oder „Da klickt nur jemand aus Versehen auf Speichern“ sind ebenso präsent. Selbst ironische Theorien machen die Runde, etwa dass ein Praktikant versehentlich Inhalte verschoben habe.

Und natürlich gibt es auch jene, die längst resigniert haben und davon ausgehen, dass GTA 6 sowieso erst Jahre später erscheint, unabhängig von neuen Trailern.

GTA 6 – Trailer 3: Warum jedes Detail zählt

Seit der offiziellen Verschiebung von GTA 6 auf November 2026 ist der Informationshunger enorm. Rockstar Games selbst hält sich weiterhin komplett bedeckt. Genau deshalb wird jeder offizielle Kanal bis ins kleinste Detail beobachtet: besonders der YouTube-Account. Ein Playlist-Update ist kein Beweis. Aber es zeigt zumindest: Rockstar beschäftigt sich aktiv mit der GTA-6-Außendarstellung. Und das reicht, um die Diskussion um den lang erwarteten dritten Trailer zu Grand Theft Auto VI neu zu entfachen.

Ob das Playlist-Update wirklich auf einen neuen Trailer hindeutet oder nur Routine ist, lässt sich aktuell nicht sagen. Rockstar schweigt, wie so oft. Doch genau dieses Schweigen sorgt dafür, dass selbst kleine Änderungen eine enorme Wirkung entfalten. Zumindest über die „Explosion“ im Keller von Rockstar North sprach man mit den Medien.

Bis eine offizielle Ankündigung kommt, bleibt alles Spekulation. Sicher ist nur: Wenn Rockstar auch nur minimal an GTA 6 schraubt, schaut die ganze Welt hin.

