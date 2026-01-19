Explosion bei Rockstar North: Polizei sperrte „GTA 6“-Studio – Das war die Ursache

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein Vorfall am frühen Morgen sorgt für Aufsehen in der Gaming-Welt. In den Büros von Rockstar North, dem Studio hinter GTA 6, kam es am Montagmorgen zu einer Explosion. Polizei und Feuerwehr rückten aus, das Gebiet rund um das Gebäude wurde zeitweise abgesperrt.

Wie die schottische Zeitung The Herald berichtet, wurde gegen 5:00 Uhr morgens Alarm ausgelöst. Mehrere Fahrzeuge der Scottish Fire and Rescue wurden zur Holyrood Road in Edinburgh geschickt, wo sich die Büros von Rockstar North befinden. Die Polizei sperrte das Areal für mehrere Stunden ab, während Einsatzkräfte das Gebäude sicherten.

Werbung

Der Scottish Fire and Rescue Service bestätigte offiziell, dass man um 5:02 Uhr alarmiert wurde. Drei Löschfahrzeuge und Spezialkräfte waren im Einsatz, um mögliche strukturelle Schäden an dem Geschäftsgebäude zu überprüfen. Erst gegen 9:21 Uhr Ortszeit wurde der Einsatz beendet. Verletzte oder Todesopfer gab es laut Behörden nicht.

Explosion bei GTA 6-Entwickler: Ursache offenbar gefunden

Laut einer Stellungnahme gegenüber GamesIndustry.biz erklärte ein Sprecher, dass es zu einer Störung an einem Heizkessel im Gebäude gekommen sei. Diese soll die Explosion ausgelöst haben. Wörtlich heißt es, man danke allen, die sich besorgt gemeldet haben, sowie Polizei und Feuerwehr für das schnelle Eingreifen. Wichtigste Botschaft: Allen Mitarbeitenden geht es gut, und das Studio sei weiterhin geöffnet und arbeitsfähig.

Der Vorfall trifft Rockstar North in einer ohnehin angespannten Phase. In den vergangenen Wochen stand das Studio mehrfach im Fokus: Die Verschiebung von GTA 6 auf November 2026 sorgte für Enttäuschung bei Fans, dazu kamen Berichte über die Entlassung von etwas mehr als 30 Angestellten. Umso größer war die Sorge, als Meldungen über eine Explosion im Studio die Runde machten. Entsprechend erleichtert reagiert die Community nun auf die Bestätigung, dass niemand zu Schaden kam und der Betrieb weiterläuft.

Werbung

Rockstar North seit 12 Jahren am selben Standort

Rockstar North ist seit 2014 im Barclay House in Edinburgh ansässig, nachdem das Studio bereits im Jahr 2000 von Dundee in die Hauptstadt Schottlands umzog. Aktuell arbeitet das Team an der Fertigstellung von Grand Theft Auto 6, das nach aktueller Planung am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.

Der Vorfall bei Rockstar North klingt dramatischer, als er offenbar war. Eine technische Störung, kein gezielter Angriff, keine Verletzten und der Studioalltag geht weiter. Dennoch zeigt der Einsatz, wie sensibel die Lage rund um eines der wichtigsten Entertainment-Produkte der kommenden Jahre ist.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!