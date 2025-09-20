Xbox Series wird schon wieder teurer

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Ab dem 3. Oktober wird die fünf Jahre alte Xbox Series in den USA teurer – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Bereits im Mai stieg der Preis für die Xbox Series X um 50 Euro auf insgesamt 600 Euro. In den USA schlägt Microsoft nun weitere 50 US-Dollar auf, womit die Konsole 650 US-Dollar kosten soll. Der Tech-Gigant macht in einem offiziellen Statement „Veränderungen im makroökonomischen Umfeld“ für die Maßnahmen verantwortlich (via Xbox). Europa ist vorerst nicht betroffen.

Für die Special Edition mit 2 TB Speicher müssen Kunden in Amerika bald besonders tief in die Tasche greifen: Ab Oktober soll diese dann 800 US-Dollar kosten. Die schwächere Xbox Series S ist zwar auch betroffen, soll allerdings nur um 20 US-Dollar teurer werden. Immerhin bei den Software-Preisen ruderte Microsoft zuletzt zurück, die Preiserhöhung für Premium-Spiele ab Ende des Jahres wurde gestrichen.

Neue Preise für Xbox

Xbox Series S 512GB: 399,99 US-Dollar (zuvor: 379,99 US-Dollar)

Xbox Series S 1TB: 449,99 US-Dollar (zuvor: 429,99 US-Dollar)

Xbox Series X Digital: 599,99 US-Dollar (zuvor: 549,99 US-Dollar)

Xbox Series X: 649,99 US-Dollar (zuvor: 599,99 US-Dollar)

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition: 799,99 US-Dollar (zuvor: 729,99 US-Dollar)

Die Gaming-Branche will höhere Preise durchsetzen

Historisch war es üblich, dass Heimkonsolen im Laufe einer Generation günstiger wurden oder zumindest im Preis stabil blieben. Microsoft nennt die aktuelle Wirtschaftslage als Grund für die gegenteilige Entwicklung: „Wir bewegen uns derzeit in einem unglaublich dynamischen Umfeld. Wir haben die sich verändernden makroökonomischen Rahmenbedingungen bewertet und die entsprechenden Auswirkungen berücksichtigt.“ Auch die anderen Konsolenhersteller scheinen mit denselben Tatsachen zu kämpfen und wälzen die Inflation auf die Kunden ab. Im August erhöhte Sony den Preis der PlayStation 5 in Japan, Nintendo den Preis der alten Switch in Nordamerika.

Außerdem sorgt Nintendo seit dem Launch der Switch 2 aufgrund der Preispolitik für ihre Software zunehmend für Unmut bei den Fans. Der Preis von 90 Euro für Mario Kart World stieß auf Kritik, zuletzt ebenso die Preispolitik für die geplanten Remaster von Super Mario Galaxy und dem Sequel. Einzeln kosten die beiden Titel jeweils nur rund 20 Euro weniger als die Originalversionen von 2007 und 2010.

