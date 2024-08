Neue Preiserhöhung für PlayStation 5 in Japan

Die PlayStation 5 wird erneut teurer, allerdings diesmal nur in Japan. Sonys neueste Spielekonsole hat seit ihrer Markteinführung im Jahr 2020 stark schwankende Preise, wobei sie in einigen Regionen teurer oder günstiger angeboten wird als in anderen.

Verschiedene Faktoren tragen zu diesen Preisänderungen bei, darunter Produktionskosten und die Auswirkungen großer Ereignisse wie der COVID-19-Pandemie auf die Herstellung und den Vertrieb der PlayStation 5. Bereits im Jahr 2022 kündigte Sony an, dass der Preis der PlayStation 5 aufgrund globaler Inflation und hoher Nachfrage nach den für den Bau der ohnehin schon teuren Konsole notwendigen Komponenten in Kanada, Mexiko, Europa, dem Vereinigten Königreich, Australien, China und Japan steigen würde.

Diese Preiserhöhung hatte jedoch keinen Einfluss auf die Nachfrage nach der PS5, die es schaffte, die Xbox Series X/S etwa im Verhältnis zwei zu eins zu übertreffen und im vergangenen Jahr weltweit 50 Millionen Einheiten zu verkaufen. Leider wird die PlayStation 5 in Japan erneut teurer, wie die japanische Version des PlayStation Blogs berichtet. Sony kündigte an, dass der Preis sowohl der physischen als auch der digitalen Version der PS5-Konsole um 13.000 Yen (etwa 81 €) steigen wird. Dadurch kostet die physische PS5 nun ¥79.980 (etwa 497 €), während die digitale Edition ohne Laufwerk für ¥72.980 (etwa 454 €) verkauft wird.

Preis schwankt zwischen den Ländern

Sony erklärte, dass diese Preiserhöhung auf „das derzeit schwierige externe Umfeld, einschließlich der aktuellen Schwankungen der globalen Wirtschaftslage, und die Auswirkungen auf unser Geschäft“ zurückzuführen sei. Bisher gibt es keine Hinweise auf Preiserhöhungen der PlayStation 5 in anderen Regionen, wobei in einigen von ihnen tatsächlich Anfang dieses Jahres deutliche PS5-Rabatte zu verzeichnen waren. Dennoch sind viele überrascht, dass der Preis der Konsole in bestimmten Teilen der Welt weiter steigt, da frühere PlayStation-Konsolen zu diesem Zeitpunkt ihres Lebenszyklus in der Regel im Preis gesenkt wurden.

Vor einigen Monaten erklärte Sony-Finanzvorstand Hiroki Totoki, dass eine dauerhafte Preissenkung aufgrund der Herausforderungen bei der Verkleinerung der Konsole schwierig sei, was normalerweise hilft, die Hardwarekosten zu senken. Im Gegenteil, die PlayStation 5 wird in bestimmten Teilen der Welt weiterhin teurer, wie die jüngste Preiserhöhung in Japan zeigt. Nur die Zeit wird zeigen, ob und wann die Preise wieder sinken werden, aber derzeit wird es für den durchschnittlichen japanischen Kunden eine beträchtliche Summe Yen kosten, eine PlayStation 5 zu erwerben.