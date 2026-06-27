Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während die PlayStation 6 noch gar nicht offiziell angekündigt wurde, reißen die Spekulationen um Sonys nächste Hardware nicht ab. Nun sorgt ein Interview für Aufsehen: Demnach soll Sony darüber nachdenken, die kommende Konsolengeneration nicht nur mit einer klassischen Heimkonsole, sondern auch mit einem leistungsfähigen Handheld zu begleiten.

Offiziell bestätigt ist ein solches Gerät zwar nicht. Dennoch verdichten sich in den vergangenen Monaten die Hinweise darauf, dass Sony den Handheld-Markt erneut ins Visier nehmen könnte. Hintergrund ist unter anderem die wachsende Beliebtheit mobiler Gaming-Geräte wie der Nintendo Switch 2 oder PC-Handhelds wie dem Steam Deck. Zudem hat PlayStation Portal gezeigt, dass das Interesse an portablem Spielen innerhalb des PlayStation-Ökosystems vorhanden ist.

Was über den möglichen Handheld bekannt ist

Den aktuellen Gerüchten zufolge soll der PS6 Handheld keine einfache Streaming-Lösung wie der PlayStation Portal sein. Stattdessen ist von einer eigenständigen Konsole die Rede, die Spiele nativ ausführen kann und eng mit der nächsten PlayStation-Generation zusammenarbeiten soll.

Insider berichten, dass Sony Entwickler bereits auf eine Plattform vorbereiten könnte, bei der Spiele sowohl auf der stationären Konsole als auch auf einem mobilen Gerät laufen. Dafür sollen Entwicklerwerkzeuge angepasst werden, um verschiedene Leistungsstufen besser zu unterstützen. Das Ziel wäre ein einheitliches PlayStation-Ökosystem, in dem Spiele problemlos auf mehreren Geräten funktionieren.

Der PlayStation-CEO Hideaki Nishino sagte in einem Interview folgendes:

Wir probieren verschiedene Ansätze: Welche Bildschirmgröße ist angemessen? Ist es akzeptabel, dass der Controller fast identisch mit dem DualSense Wireless Controller ist? Es gab unterschiedliche Meinungen im Unternehmen. Viele meinten, die Form der PS Portal sei für unterwegs ungeeignet, aber für das Spielen zu Hause ideal.

Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, würde Sony einen ähnlichen Weg einschlagen wie Microsoft, das ebenfalls an einer engeren Verzahnung verschiedener Geräte arbeitet.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung

Trotz der zahlreichen Gerüchte ist Vorsicht geboten. Sony selbst hat bislang weder eine PlayStation 6 noch einen PS6 Handheld angekündigt. Sämtliche Informationen beruhen derzeit auf Insider-Berichten und Spekulationen aus der Branche.

Dennoch erscheint die Idee durchaus plausibel. Der Erfolg tragbarer Gaming-Geräte hat den Markt in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Gleichzeitig besitzt Sony mit der PSP und der PS Vita bereits Erfahrung im Handheld-Bereich. Ein modernes Gerät, das eng mit der nächsten PlayStation zusammenarbeitet, könnte daher eine logische Weiterentwicklung sein.

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