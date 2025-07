Switch 2-Update behebt Kompatibilitätsprobleme bei über 20 Nintendo-Spielen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2 war in den letzten Wochen ein heißes Thema, denn einige ältere Switch-Titel machten Probleme. Nun liefert Nintendo ein starkes Signal: Mit dem neuesten Juli-Update wurden über 20 Titel für die neue Konsole angepasst, darunter echte Fan-Favoriten wie Crypt of the NecroDancer, Portal 2 oder SEGA Ages Virtua Racing.

Viele Spieler meldeten zuletzt kleinere oder größere Probleme mit älteren Switch-Titeln auf der neuen Hardware. Dank des Systemupdates scheint Nintendo nun systematisch nachzubessern – mit Erfolg.

Switch 2 Abwärtskompatibilität: Diese Switch 1-Spiele laufen jetzt reibungslos

Laut offizieller Liste von Nintendo wurden folgende Spiele optimiert:

Chronicles of the Wolf

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition

D.C.4 Da Capo 4 Fortunate Departures

Dragon’s Lair Trilogy

Endless Ocean Luminous

Genso Rogoku no Kaleidoscope

Gunbird 2

Harvestella

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World – Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers Plus

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Manticore: Galaxy on Fire

Nekopara Vol.1

Nekopara Vol.2

Northgard

Portal 2

Redemption Reapers

Sakuna: Of Rice and Ruin

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

SEGA Ages G-Loc Air Battle

SEGA Ages Virtua Racing

Sky: Children of the Light

ToHeart

Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku

Warp Shift

Insgesamt wurden 26 Titel überarbeitet, viele davon mit internationaler Fanbase und technischer Komplexität. Besonders erfreulich: Auch hauseigene Spiele wie Endless Ocean Luminous, das im Mai 2024 erschienen ist, laufen jetzt stabil auf der neuen Plattform.

Noch nicht ganz rund: Diese Spiele machen Probleme

Während viele Games jetzt endlich fehlerfrei laufen, gibt es auch Rückschritte. Laut Nintendo bereiten drei Titel aktuell noch Probleme auf der Switch 2:

Batman: Arkham Knight

Darkstar One

Welcome to Empyreum

Ob und wann diese Spiele per Update lauffähig gemacht werden, ist aktuell noch unklar. Nintendo hat aber angekündigt, die Kompatibilität weiterhin regelmäßig zu verbessern.

Das Update zeigt: Nintendo nimmt das Thema Abwärtskompatibilität für die Switch 2 ernst. Mit dem Juli-Update macht Nintendo hier einen wichtigen Schritt – und gibt Hoffnung, dass bald alle Switch 1-Spiele ohne Einschränkungen auf der Switch 2 laufen.

