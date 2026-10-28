Zelda-Sonderedition der Switch 2 verspätet sich bei einigen Vorbestellern bis Weihnachten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Einige Vorbesteller der limitierten The Legend of Zelda-Version der Nintendo Switch 2 müssen deutlich länger warten. MediaMarkt-Saturn bestätigt gegenüber GamesWirtschaft.de „unvorhergesehene Lieferschwierigkeiten“ und rechnet bei betroffenen Bestellungen erst bis Weihnachten mit der Auslieferung. Mehr als 50 Fälle sind bislang bekannt. Andere Kunden haben ihre Konsole dagegen bereits erhalten. Als Entschädigung gibt es einen 25-Euro-Gutschein und ein Zelda-Poster. Das Ocarina of Time-Remake erscheint am 05. November.