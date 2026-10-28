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Zelda-Sonderedition der Switch 2 verspätet sich bei einigen Vorbestellern bis Weihnachten

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Artikel von Markus Bauer +
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Einige Vorbesteller der limitierten The Legend of Zelda-Version der Nintendo Switch 2 müssen deutlich länger warten. MediaMarkt-Saturn bestätigt gegenüber GamesWirtschaft.de „unvorhergesehene Lieferschwierigkeiten“ und rechnet bei betroffenen Bestellungen erst bis Weihnachten mit der Auslieferung. Mehr als 50 Fälle sind bislang bekannt. Andere Kunden haben ihre Konsole dagegen bereits erhalten. Als Entschädigung gibt es einen 25-Euro-Gutschein und ein Zelda-Poster. Das Ocarina of Time-Remake erscheint am 05. November.

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