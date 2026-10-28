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Switch 2: Game-Key-Card könnte spätere echte Cartridge verhindern

i Switch 2: Game-Key-Card könnte spätere echte Cartridge verhindern
Artikel von Markus Bauer +
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Wer ein Switch 2-Spiel einmal als Game-Key Card veröffentlicht, kann offenbar später nicht einfach auf eine vollständige Cartridge wechseln. Das behauptet der Händler Video Games Plus (via X.com), der solche Neuauflagen nach eigenen Angaben selbst geprüft habe. Eine Nintendo-Richtlinie soll dies verhindert haben. Ob die Regel grundsätzlich für alle Spiele gilt, bleibt allerdings offen. Nintendo selbst hat sie bislang nicht bestätigt. Warum echte Module vielen Spielern wichtiger sind, zeigt auch Indiana Jones auf Switch 2.

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