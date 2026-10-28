Switch 2: Game-Key-Card könnte spätere echte Cartridge verhindern

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer ein Switch 2-Spiel einmal als Game-Key Card veröffentlicht, kann offenbar später nicht einfach auf eine vollständige Cartridge wechseln. Das behauptet der Händler Video Games Plus (via X.com), der solche Neuauflagen nach eigenen Angaben selbst geprüft habe. Eine Nintendo-Richtlinie soll dies verhindert haben. Ob die Regel grundsätzlich für alle Spiele gilt, bleibt allerdings offen. Nintendo selbst hat sie bislang nicht bestätigt. Warum echte Module vielen Spielern wichtiger sind, zeigt auch Indiana Jones auf Switch 2.