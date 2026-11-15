GTA 6 verändert eine der größten Freiheiten der Reihe! Rockstar erklärt die neue Spielmechanik

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

In Grand Theft Auto VI (GTA 6) kannst du weiterhin Autos stehlen, Schießereien anzetteln und Vice City ins Chaos stürzen. Doch Rockstar Games möchte diesmal auch eine andere Art zu spielen fördern. Erstmals in der Geschichte von Grand Theft Auto gibt es laut den Entwicklern Spielmechaniken, die Mitgefühl belohnen beziehungsweise fördern sollen. Deine Handlungen beeinflussen dabei, wie sich das Abenteuer entwickelt. Und besonders die Beziehung zwischen Jason und Lucia spielt eine entscheidende Rolle.

Das bestätigt Rob Nelson, Co-Studioleiter von Rockstar North, in einem ausführlichen Interview mit The Guardian. Die Journalistin Keza MacDonald konnte das Spiel bereits selbst erleben und mit den Entwicklern über die neuen Gameplay-Systeme sprechen.

Nelson erklärt, dass Verbrechen weiterhin zum Kern der Reihe gehören. Rockstar wolle Spieler nicht dafür bestrafen, wenn sie GTA so spielen, wie sie es seit Jahren gewohnt sind. Allerdings sollen ihre Handlungen diesmal spürbare Auswirkungen haben.

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Wir haben erstmals in einem GTA versucht, Mechaniken einzubauen, die Mitgefühl fördern. Für diejenigen, die das möchten.

GTA 6: Die Beziehung zwischen Jason und Lucia liegt in deiner Hand

Besonders deutlich wird die neue Ausrichtung beim Verhältnis der beiden Hauptfiguren. Jason und Lucia sind nicht einfach zwei Charaktere, zwischen denen du wechseln kannst. Du sollst ihre Beziehung aktiv gestalten können.

Wenn beide getrennt unterwegs sind, kannst du dafür sorgen, dass sie miteinander telefonieren oder Nachrichten austauschen. Gemeinsam sind sogar Verabredungen möglich. Beispielsweise im Fitnessstudio, in einer Bar oder bei einem Meditationskurs. Auch ein gemeinsamer Überfall zählt offenbar als „Date“.

Laut Nelson liegt es an dir, die Beziehung zu pflegen oder zu vernachlässigen. Ob Jason und Lucia dauerhaft ein Liebespaar bleiben, kannst du beeinflussen. Wer sich nicht um die Beziehung kümmert, muss mit Konsequenzen rechnen.

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Du kannst Verbrechen in GTA 6 auch ohne große Gewalt begehen

Auch bei den Überfällen verändert Rockstar Games das gewohnte Gameplay. Statt sofort zur Waffe zu greifen, kannst du deine Ziele zunächst auskundschaften. Sicherheitskameras lassen sich deaktivieren, Aufzeichnungen stehlen und alternative Eingänge finden. Wer Codes für einen Tresor beschafft oder einen Hintereingang entdeckt, kann möglicherweise entkommen, bevor überhaupt jemand Alarm schlägt.

Im Guardian-Bericht wird beispielsweise ein Juwelierüberfall beschrieben, bei dem Jason und Lucia zunächst versuchen, möglichst kontrolliert vorzugehen. Als ein Wachmann unerwartet schießt, eskaliert die Situation und endet in einer Verfolgungsjagd mit der Polizei.

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Interessant ist auch, dass Jason und Lucia zu Beginn nicht jedes Auto einfach kurzschließen können. Erst mit zunehmender Erfahrung sollen anspruchsvollere Diebstähle möglich werden. Rockstar orientiert sich bei dieser Entwicklung offenbar teilweise an Red Dead Redemption 2. Dort konnten Spieler bereits entscheiden, wie rücksichtslos oder ehrenhaft sich Arthur Morgan verhält.

Ob Grand Theft Auto VI ein vergleichbares Ehrensystem bekommt oder deine Entscheidungen sogar unterschiedliche Enden ermöglichen, hat Rockstar Games noch nicht bestätigt.

Rockstar will dir die Freiheit nicht nehmen

Die Entwickler stehen damit vor einer schwierigen Aufgabe: GTA soll weiterhin eine offene Spielwelt voller Möglichkeiten bieten, gleichzeitig aber stärker auf das Verhalten der Spieler reagieren.

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Nelson bezeichnet genau diesen Widerspruch als eine der größten Herausforderungen während der Entwicklung. Wer einfach Chaos verursachen möchte, soll weiterhin die Möglichkeit dazu haben. Wer lieber vorsichtig vorgeht und Beziehungen pflegt, bekommt ebenfalls mehr spielerische Möglichkeiten.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Schon jetzt deutet sich an, dass Rockstar nicht einfach nur ein größeres GTA 5 entwickeln wollte. Die neue Spielwelt soll auch darauf reagieren, wie du mit den Menschen darin umgehst.

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