League of Legends bekommt 2027 einen gewaltigen Umbau! Riot zeigt die Zukunft des Spiels

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach mehr als 17 Jahren steht League of Legends vor einer der größten Veränderungen seiner Geschichte. Riot Games hat während des Finales der Worlds 2026 erstmals League of Legends: New Dawn vorgestellt. Dahinter steckt kein gewöhnliches Update mit neuen Champions oder ein paar Anpassungen an der Spielbalance. Stattdessen will Riot den Spielclient, die Beschwörerschlucht und wichtige Teile des Gameplays grundlegend modernisieren.

Die Ankündigung erfolgte mit einem offiziellen Teaser. Darin geben Andrei van Roon, bekannt als Meddler, und Executive Producer Paul Bellezza, alias Pabro, einen ersten Ausblick auf die Veränderungen für 2027. Die wichtigste Botschaft: League of Legends soll moderner werden, ohne seine bisherige Identität aufzugeben.

New Dawn verändert die Beschwörerschlucht

Besonders deutlich wird die Neuausrichtung bei der Spielwelt. Riot arbeitet an einer optisch überarbeiteten Version der Beschwörerschlucht. Neue Umgebungsdetails, modernisierte Modelle und eine veränderte Gestaltung der Karte sollen das bekannte Schlachtfeld auffrischen.

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Im Teaser sind außerdem Anpassungen bei neutralen Monstern und anderen bekannten Elementen zu erkennen. Auch das Gameplay soll sich weiterentwickeln. Wie umfangreich die Änderungen letztlich ausfallen, verrät Riot noch nicht. Besonders bei den Spielmechaniken hält sich das Team mit konkreten Angaben zurück.

Damit bleibt offen, ob sich etwa die Wege durch den Dschungel, die Kämpfe um wichtige Ziele oder einzelne Fähigkeiten dauerhaft verändern werden. Einige Szenen aus dem Trailer lassen Raum für entsprechende Spekulationen. Bestätigt sind solche Details allerdings nicht.

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Riot möchte auch neue Spieler zurückholen

New Dawn soll nicht nur Veteranen ansprechen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einstieg in League of Legends. Das ist durchaus nachvollziehbar. Über die Jahre ist das MOBA immer komplexer geworden. Hunderte Fähigkeiten, zahlreiche Gegenstände und eine große Auswahl an Champions machen es neuen Spielern nicht gerade einfach, sich zurechtzufinden.

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Mit einem modernisierten Client und Verbesserungen beim Spielerlebnis möchte Riot diese Einstiegshürden offenbar reduzieren.

Wichtig ist dabei eine Unterscheidung: New Dawn ist kein offiziell angekündigtes League of Legends 2. Riot beschreibt das Projekt als umfangreiche Weiterentwicklung des bestehenden Spiels. Ein vollständiger Neustart der Spielerkonten oder ein separater Nachfolger wurden nicht angekündigt.

Wann erscheint League of Legends: New Dawn?

Bis zur vollständigen Enthüllung müssen sich Fans noch etwas gedulden. Riot Games hat bestätigt, dass im Januar 2027 ausführlichere Informationen folgen sollen. Die Veröffentlichung der großen Neuerungen ist für später im selben Jahr vorgesehen. Einen konkreten Termin gibt es bislang nicht.

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Fest steht allerdings, dass Riot deutlich mehr plant als ein gewöhnliches Saisonupdate. Nach vielen Jahren, in denen League of Legends hauptsächlich durch neue Inhalte und Anpassungen gewachsen ist, wird nun auch das technische und visuelle Fundament umfassend überarbeitet.