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R.I.P.

League of Legends: lol-Weltmeister Cyanide stirbt mit 31 Jahren

League of Legends verliert eine Legende: Lauri „Cyanide“ Happonen ist mit 31 Jahren gestorben. 2011 wurde er mit Fnatic jüngster lol-Weltmeister.

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Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Die Esport-Szene muss Abschied von einem ihrer frühen Stars nehmen. Lauri „cyanide“ Happonen, ehemaliger Jungler von Fnatic und Weltmeister in League of Legends, ist im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde am 26. Oktober 2026 öffentlich. Nach Angaben finnischer Medien starb Happonen bereits am 31. Juli. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Mit 16 Jahren schrieb Cyanide Esport-Geschichte

Cyanide gehörte zu den prägenden Spielern der frühen lol-Ära. 2011 gewann er mit Fnatic die erste Weltmeisterschaft des Spiels – und war damals gerade einmal 16 Jahre alt. Bis heute gilt er damit als jüngster Spieler, der den WM-Titel gewinnen konnte.

Als Jungler war er ein wichtiger Teil des Teams, das sich im Finale gegen Against All Authority durchsetzte. Sein Erfolg machte ihn zu einer bekannten Figur der noch jungen Esport-Szene. Auch im Spiel selbst bleibt er verewigt: Der spezielle Jarvan-IV-Skin von Fnatic erinnert an den historischen Triumph.

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Drei europäische Titel mit Fnatic

Während seiner Zeit bei Fnatic feierte cyanide weitere Erfolge. Zwischen 2013 und 2014 gewann er mit dem Team drei europäische Meisterschaften. Bei der Weltmeisterschaft 2013 erreichte die Mannschaft außerdem das Halbfinale.

Ende 2014 verließ er Fnatic und zog sich später aus dem professionellen Wettbewerb zurück. Anschließend blieb er der Gaming-Welt unter anderem als Streamer und Moderator verbunden. Im Juli 2026 nahm er noch an einem Showmatch rund um die europäische League of Legends-Szene teil.

Ehemalige Teamkollegen nehmen Abschied

Nach Bekanntwerden seines Todes veröffentlichte Fnatic eine Würdigung und erinnerte an seinen historischen Erfolg. Auch sein früherer Teamkollege Bora „YellOwStaR“ Kim meldete sich zu Wort. Er beschrieb Cyanide als einen der freundlichsten und aufrichtigsten Menschen, die er kennengelernt habe.

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Für viele Fans bleibt Cyanide damit nicht nur der jüngste Weltmeister der Spielgeschichte, sondern auch ein Teil jener frühen Generation, die League of Legends zu einem globalen Esport machte.

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