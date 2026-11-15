GTA 6: Rockstar schützt sogar Testversionen mit ungewöhnlicher PS5-Sperre!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nur vier Tage vor dem Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6) gibt es neue Gerüchte über Rockstars ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen. Offenbar versucht der Entwickler mit Unterstützung von Sony zu verhindern, dass Testversionen des Spiels in falsche Hände geraten. Laut einem neuen Bericht werden entsprechende Versionen nicht einfach per Downloadcode verteilt. Stattdessen sollen sie fest an ein bestimmtes PlayStation-Konto und eine bestimmte Konsole gebunden sein.

Die Informationen stammen vom X.com-Nutzer PorkPoncho, dessen Aussagen anschließend auf Reddit diskutiert wurden. Der Informant beruft sich auf Kontakte zu Personen, die bereits mit GTA 6 arbeiten oder das Spiel testen. Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games oder Sony Interactive Entertainment gibt es nicht.

GTA 6 soll auf anderen PS5-Konsolen automatisch gesperrt werden

Besonders interessant ist eine angebliche Begebenheit aus dem Oktober. Eine Gruppe von Angreifern soll versucht haben, PlayStation-Konten zu übernehmen, denen bereits eine Testversion von GTA 6 zugewiesen war. Die meisten Versuche seien gescheitert. In mindestens einem Fall sollen die Angreifer jedoch Zugriff auf ein Konto erhalten haben. Als sie sich damit auf einer anderen Konsole anmeldeten, wurde die Verbindung zum PlayStation Network angeblich sofort blockiert.

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PorkPoncho vermutet deshalb, dass Rockstar und Sony die Testversionen möglicherweise über die Seriennummer der Konsole oder weitere technische Merkmale absichern. Wie diese Schutzmaßnahmen tatsächlich funktionieren, ist nicht bekannt. Die vermutete Bindung an IP-Adressen oder Seriennummern ist eine Theorie des Informanten und kein nachgewiesenes Sicherheitsverfahren.

Auch frühere Gerüchte über versteckte Wasserzeichen im Gameplay bestreitet er. Rockstar soll einen anderen Weg gewählt haben, um mögliche Quellen von Leaks zu identifizieren.

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Bekommen Xbox-Tester keine Vorabversion von GTA 6?

Noch brisanter ist eine zweite Behauptung. Laut PorkPoncho soll Rockstar Games bei der Verteilung von Testversionen vor allem auf PlayStation setzen, weil die Sicherheitsvorkehrungen für Xbox-Testzugänge angeblich nicht den Anforderungen des Studios entsprechen. Das würde bedeuten, dass die Xbox Serien-Version möglicherweise erst nach dem offiziellen Verkaufsstart ausführlich getestet werden kann.

Allerdings gibt es bereits widersprüchliche Informationen. Ein Informant (via Reddit) räumt inzwischen selbst ein, dass ihm Berichte über bestehende Xbox-Testversionen vorliegen. Die ursprüngliche Behauptung, dass überhaupt keine Xbox-Testversionen existieren, lässt sich deshalb nicht recht aufrechterhalten. Denkbar wäre weiterhin, dass Rockstar deutlich weniger Xbox-Versionen an externe Tester verteilt. Belegt ist auch das bislang nicht.

Was auf jeden Fall stimmt: Rockstar möchte weitere GTA 6-Leaks verhindern

Dass Rockstar Games besonders vorsichtig mit seinem nächsten Blockbuster umgeht, überrascht kaum. Schon 2022 gelangten umfangreiche Entwicklungsaufnahmen von GTA 6 ins Internet. Seitdem steht die Geheimhaltung rund um das Spiel unter besonderer Beobachtung.

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Auch die aktuellen Berichte über frühe Spielzugänge haben das Interesse an möglichen Gameplay-Leaks erhöht. Rockstar dürfte wenig daran gelegen sein, dass Szenen oder Story-Details wenige Tage vor dem Release unkontrolliert veröffentlicht werden. Die angeblichen PS5-Sicherheitsmaßnahmen wären deshalb nachvollziehbar. Dennoch fehlen bislang unabhängige Belege dafür, dass die beschriebenen Kontosperren tatsächlich mit Rockstar zusammenhängen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.