Escape from Tarkov: Konsolen-Release kommt frühestens 2028

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit Jahren wünschen sich Konsolenspieler eine Umsetzung von Escape from Tarkov. Jetzt gibt es endlich konkretere Neuigkeiten. Studiochef Nikita Buyanov hat verraten, wann die Konsolenfassung offiziell vorgestellt werden soll. Allerdings müssen sich Fans noch gedulden: Vor 2028 wird der Hardcore-Shooter voraussichtlich nicht auf PlayStation und Xbox erscheinen.

Seit August 2026 ist das Spiel erstmals kostenlos für alle geworden samt Battlepass.

Konsolenversion soll Anfang 2027 angekündigt werden

In einem Interview mit Insider Gaming hat sich Buyanov zum aktuellen Stand der Entwicklung geäußert. Demnach steht Battlestate Games kurz davor, einen Partner für die Umsetzung auf Konsolen zu finden. Dieser soll das Studio bei der Portierung unterstützen.

Eine offizielle Vorstellung erwartet der Entwickler bereits für 2027. Buyanov geht sogar davon aus, dass die Ankündigung Anfang des Jahres erfolgen könnte. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.

Bei der Veröffentlichung ist der Studiochef deutlich vorsichtiger. Er schloss ausdrücklich aus, dass die Konsolenversion bereits 2027 fertiggestellt wird. Damit wäre ein Release frühestens 2028 möglich. Welche Plattformen tatsächlich unterstützt werden, ist ebenfalls noch nicht offiziell bestätigt.

Keine Zielhilfe: Tarkov soll auch mit Controller hart bleiben

Besonders interessant sind Buyanovs frühere Aussagen zur Steuerung. Der Entwickler möchte offenbar keine vereinfachte Version für Konsolenspieler anbieten. Selbst auf eine Zielhilfe könnte das Studio verzichten. Das passt zur Philosophie von Escape from Tarkov. Der Extraction-Shooter verlangt euch einiges ab: Ihr müsst Verletzungen versorgen, eure Ausrüstung verwalten, Munition wechseln und während eines Gefechts zahlreiche Funktionen bedienen. Am PC stehen dafür viele Tasten zur Verfügung. Auf einem Controller wird das schnell zur Herausforderung.

Buyanov hatte bereits zuvor erklärt, dass eine komfortable Controller-Steuerung eine ernsthafte Designaufgabe sei. Wie Battlestate Games die zahlreichen Funktionen auf ein Gamepad übertragen möchte, ist bislang nicht bekannt.

PlayStation und Xbox müssen sich also noch gedulden

Die Pläne für eine Konsolenversion sind nicht neu. Bereits 2025 sprach Buyanov über eine mögliche Umsetzung. Im Mai 2026 bestätigte das Studio erneut, dass entsprechende Gespräche mit mehreren Unternehmen laufen.

Jetzt scheint Battlestate Games bei der Partnersuche deutlich weiter zu sein. Trotzdem fehlen weiterhin wichtige Details: Neben den unterstützten Konsolen sind auch Crossplay, technische Anforderungen und die genaue Steuerung ungeklärt.

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