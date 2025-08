Mehr Spiele von Sony könnten künftig für Xbox und Switch erscheinen

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Eine Stellenausschreibung von Sony sorgte zuletzt für viel Spekulation. Denn der Konsolenhersteller sucht einen neuen Senior Manager, um die Reichweite seiner Games „über die PlayStation-Hardware hinaus“ zu erweitern. Das beinhaltet laut der Ausschreibung Plattformen wie Steam, Epic Games Store, Nintendo, Mobilgeräte und auch Xbox (via Insider Gaming).

Am 26. August erscheint mit Helldivers 2 erstmals ein großer PlayStation-Hit auch auf Xbox. Im Vorjahr wiederum ging LEGO Horizon Adventures, das familienfreundliche Spin-off von Sonys Open-World-Epos, auch auf Nintendo Switch an den Start. Zudem baut die Firma seit nun mehreren Jahren die Präsenz von PlayStation auf PC stark aus. 2022 sind unter anderem God of War, Spider-Man und Uncharted für Heimcomputer erschienen.

Damit soll aber nicht Schluss sein, schreibt der Leaker NateTheHate auf X. “Weitere Sony-Spiele werden auf Xbox erscheinen, ja”, hieß es in einem Tweet. Inzwischen erklärte der Leaker aber, dass er nicht wisse, um welche Titel es sich genau handeln würde. “Ich spreche natürlich nicht von Spielen, die bereits angekündigt oder auf der Plattform veröffentlicht wurden – bezogen auf Marathon und MLB”, stellt er auf X klar.

Viele kleine PlayStation-Klassiker für Switch

Ob Sony Blockbuster wie Spider-Man bald auf Switch 2 oder Xbox veröffentlicht, ist offiziell nicht bekannt. Allerdings hat Sony zuletzt vermehrt kleinere Marken an Bandai Namco abgegeben. Zuletzt erschien so mit Patapon 1+2 Replay ein PSP-Klassiker neben der PS5 auch auf Switch und PC. Auch das zuvor Vita-exklusive Action-Game Freedom Wars Remastered kam für PC und Nintendo Switch, am 5. September folgt Everybody’s Golf Hot Shots.

Macht PlayStation nun Microsoft nach?

Kurzfristig dürften Ports von exklusiven Spielen durchaus lukrativ sein. Microsoft hat bereits seit dem vergangenen Jahr etliche seiner größten Marken auch für PlayStation veröffentlicht und kann sich mit den neuen Einnahmen wohl zufrieden zeigen. Denn Xbox sei nun ein “führender Publisher” auf PlayStation, sagt Microsoft-Chef Satya Nadella.

Tatsächlich befinden sich in den USA unter den Top 10 der PlayStation-Verkaufscharts im zweiten Quartal 2025 sechs Spiele, die Microsoft veröffentlicht hat. Forza Horizon 5 hat den ersten Platz nur knapp hinter Elden Ring: Nightreign verpasst (via GamesIndustry.biz).

