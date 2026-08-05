Gears of War: E-Day Beta: Starttermin und alle Inhalte offiziell bestätigt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Wartezeit auf Gears of War: E-Day wird deutlich kürzer. The Coalition hat den Start der Multiplayer-Beta offiziell bestätigt und verraten, welche Inhalte Spieler bereits vor dem Release ausprobieren können. Neben klassischem PvP steht auch der komplett neue Horde-Siege-Modus im Mittelpunkt der Testphase.

Wir konnten das Spiel bereits in einer Preview ausführlich testen.

Beta startet in zwei Phasen

Die Beta ist in zwei Zeiträume aufgeteilt:

Early Access: 6. bis 10. August 2026

6. bis 10. August 2026 Offene Beta: 13. bis 17. August 2026

Frühen Zugriff erhalten alle Spieler, die Gears of War: E-Day vorbestellt haben oder ein aktives Xbox Game Pass Ultimate– beziehungsweise PC Game Pass-Abonnement besitzen. Während der zweiten Phase kann dann jeder kostenlos teilnehmen.

Klassisches PvP kehrt zurück

Im Mehrspielermodus setzt The Coalition bewusst auf die Wurzeln der Serie. Statt Heldenfähigkeiten oder komplizierter Loadouts erwartet euch klassisches Arena-Gameplay mit gleichen Startwaffen für alle Spieler.

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Bekannte Waffen wie die Lancer, die Gnasher-Schrotflinte oder der Torque Bow sind wieder mit dabei. Power-Waffen erscheinen wie früher direkt auf den Karten und müssen während des Matches erkämpft werden.

Horde Siege ist die größte Neuerung

Neben den PvP-Gefechten können Spieler erstmals den neuen Horde Siege-Modus testen.

Hier kämpfen bis zu 12 Spieler gemeinsam gegen riesige Locust-Wellen. Anders als im klassischen Horde-Modus werden Missionen auf einer großen Karte erfüllt, Ressourcen gesammelt und mehrere Trupps müssen zusammenarbeiten, um schließlich per Helikopter zu entkommen. Das Spielprinzip erinnert an eine Mischung aus klassischem Horde-Modus und modernen Koop-Shootern.

Keine Battle Passes

Eine weitere gute Nachricht für Fans: The Coalition verzichtet bewusst auf moderne Live-Service-Elemente.

Zum Start gibt es keinen Battle Pass, keine zeitlich begrenzten Touren und keinen künstlichen Fortschrittsgrind. Die meisten Charaktere, Waffen-Skins und kosmetischen Gegenstände werden ganz klassisch durchs Spielen freigeschaltet. Neue Karten, Modi und viele Anpassungen sollen nach dem Release kostenlos erscheinen.

Release im Oktober

Die Multiplayer-Beta dient vor allem dazu, Server, Balance und Gameplay vor dem Verkaufsstart zu testen. Der vollständige Release von Gears of War: E-Day ist für den 6. Oktober 2026 auf Xbox Series X|S und PC geplant. Das Spiel erscheint außerdem direkt zum Launch im Game Pass.

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