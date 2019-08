The Last of Us Part 2 ist sicherlich eines der meistererwarteten Spiele für die PlayStation 4. Wenn nicht sogar für die gesamte Videospielbranche. Immerhin war der erste Teil ein Abenteuer für sich und die Fans dürsten nach einer Fortsetzung. Gemunkelt wird schon lange, dass der Releasetermin nicht mehr weit sein kann. Doch Entwickler Naughty Dog lies und bisweilen im Regen stehen.

Der Sprecher des Spiel-Protagonisten Joel, Troy Baker, hat vor kurzem den Hype angeheizt. Immerhin sagte er das The Last of Us Part 2 das „ehrgeizigste Spiel ist, das Naughty Dog je gemacht hat“. Eine große Ansage! Nun sprach er auf der Manchester Comic-Con (via Reddit) ein bisschen mehr über das kommende Videospiel. Und sein Urteil?

„Wir sind nicht bereit für das, was kommt.“ „Es gibt nichts an diesem Spiel, noch die Enthüllungen, die nicht hundertprozentig sorgfältig ausgearbeitet und methodisch kuratiert wurden“, sagte Baker. „Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie, so sehr Sie auch danach verlangen, noch nicht bereit sind.“

Es gibt – wie gesagt – keinen in Stein gemeißelten Releasetermin für den Titel von Naughty Dog. Gerüchte besagen der Titel erscheint im Februar 2020. Allerdings hat es auch schon geheißen es kommt 2018, 2019, … Also versteift euch nicht darauf. Vielleicht wird es sogar ein Launch-Titel für die PlayStation 5, die ebenfalls 2020 erscheinen wird. Eine PS4-Version wird es trotzdem geben, alles andere wäre dumm von Sony diesen mächtigen Titel nicht für die breite Masse zur Verfügung zu stellen und in dem Game-Olymp zu hiefen.