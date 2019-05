The Last of Us Part II dürfte wohl in naher Zukunft fertig werden. Immerhin wurden die Motion-Capture-Dreharbeiten vor kurzem fertiggestellt. Es scheint so, als würde der Titel auch in anderen Bereichen „fast“ fertig sein und man sich schon auf das nächste Projekt vorbereite. Oder doch nicht?

So sucht der Co-Game-Director des Spiels, Anthony Newman, via Twitter jede Menge neues Personal für Naughty Dog. Darunter finden sich Interactive Cinematic Animator, Melee Animator, Level Lighting Artist, Gameplay Programmer, Multiplayer Server Programmer, Level / Environment Designer, Narrative Designer, Environment Artis und viele mehr. Interessant ist, dass er dabei vor allem auf die Position des Melee Animator eingeht, der händeringend gesucht wird. Und natürlich der Satz:

„Um uns zu helfen, dieses Spiel abzuschließen.“

Wir wissen das Naughty Dog dafür bekannt ist wirklich atemberaubende Spieleerfahrungen zu entwicklen. Einige Händler haben den Releasetermin bereits für diesen Oktober angekündigt und Vorbestellungen entgegen genommen. Angesichts der Tatsache, dass soviele Positionen ausgeschrieben sind, könnte man meinen, dass die Entwicklung doch noch länger dauert. Oder hat man bei Sony beschloßen den Titel doch erst nächstes Jahr für den PlayStation 5-Start zu bringen? Ich hoffe nicht. Immerhin hat man bei der PS4 das Potenzial von beinahe 100 Millionen verkauften Konsolen, bei der PS5 wären es zum Start ein paar Millionen.

Hoffentlich gibt uns Naughty Dog bald ein Update zu The Last of Us Part II. Noch vor der E3 2019.