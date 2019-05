Seit fast einen Jahr haben wir nichts Neues mehr zu The Last of Us Part II gehört. Seit der letzten E3 2018-Presseveranstaltung von Sony ist es Still geworden. Vor nicht allzu langer Zeit gab der Entwickler, Naughty Dog, an, dass sie keine neuen Informationen zum Spiel weitergeben würden, bis sie nicht dazu bereit sind. Bisher schien es so, dass dieser Tag nicht so schnell kommen würde.

Ein neues Internet-Gerücht besagt, dass wir bald mehr vom Spiel sehen werden, welches für Sony die grossartigste Marke für PlayStation-Konsolen darstellt. Auf ResetEra hat Sony-Insider Akoji, der die State of Play-Präsentation bereits vor der Ankündigung von Sony durchgesickert hatte, gesagt, dass wir vor der E3 „ein offizielles Update“ zum Naughty Dog-Titel erhalten würden.

Ob es sich dabei um einen neuen Gameplay-Trailer handelt? Oder gibt es sogar offiziell einen Releasetermin zu The Last of Us Part II? Immerhin haben bereits zwei [1] [2] Online-Händler Releasedaten für den Herbst vorausgesagt.

Wie bei allen Gerüchten verhalten wir uns erstmal neutral. Immerhin hat der Leaker bereits recht gehabt. Warum also auch nicht diesmal? Sony haltet den Titel ohnehin zu viel unter der Decke und sollte endlich die Bombe platzen lassen.