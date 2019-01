Nachdem es 2018 keine PlayStation Experience gegeben hat und Sony eine Teilnahme an der E3 2019 ausschließt, sind wir etwas besorgt, wann wir wieder etwas zu The Last of Us: Part II sehen oder hören werden. Immerhin ist sich der Komponist, Gustavo Santalalla, sicher, dass der Titel „sehr bald“ erscheint.

Bei einer Show in Kuwait sprach er vor einigen Tagen über den Release des Naughty Dog-Titels (via Reddit.com). Was „sehr bald“ bedeutet kann man natürlich nicht genau sagen. Die Zeit ist immerhin relativ.

Eventuell wird Sony Mitte des Jahres die PlayStation 5 enthüllen, dass besagen zumindest Gerüchte. Mal sehen ob man dabei auch The Last of Us: Part II datiert. Wir erhoffen uns weitere Details in den kommenden Monaten.

Vor etwa zwei Wochen haben wir neue Details zum Multiplayer und einem möglichen In-Game Store erfahren. Die Ankündigung des Videospiels, welches exklusiv auf der PlayStation 4 (PRO) erscheinen wird, liegt mittlerweile bereits mehr als zwei Jahre zurück.