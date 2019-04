Naughty Dog und Sony haben sich bisher nicht zum Releasetermin von The Last of Us Part 2 geäußert. Wir wissen es nicht, wann es auf den Markt kommt, daher ist noch jede (so kleine) Information nützlich. Immerhin haben sich die Spekulationen auf den Zeitraum September bis Oktober 2019 festgelegt. Eine neue Auflistung für das Spiel, von dem polnischen Einzelhändler ProGamingShop, schlägt das selbe Zeitfenster vor.

In dieser Auflistung wird das Erscheinungsdatum des Spiels am 27. September erwähnt, mit einer Box-Art, die dazugehört. Wir haben einen Screenshot davon gemacht, falls der Eintrag in der Zwischenzeit bearbeitet wurde (weil Sony die Lösung veranlasst hat).

Händer-Releasedaten sind fast genau so oft falsch, wie sie richtig sind. Also nehmen wir dies nicht als Bestätigung. Erst letzten Monat hatten wir eine Meldung zum Releasedatum, und sogar ein Poster dafür, aus Peru erhalten. In Südamerika erscheint The Last of Us Part 2 anscheinend im Oktober 2019. Das würde passen.

Angesichts des Fortschritts, den Naughty Dog in letzter Zeit über die Entwicklung des Spiels erzielt hat, wäre es keine Überraschung, dass der Titel 2019 veröffentlicht wird. Die letzte Szene für die Performance-Motion-Aufnahme ist im Kasten, also wird nur mehr an Details gefeilt.

Oder ist es doch noch mehr Arbeit, als wir denken? Immerhin könnte der Titel, der eine starke Fanbase hat, auch für die PS5 als Launch-Titel erscheinen. Immerhin ist der Ankündigungs-Trailer des PS4-Exklusiv-Spiels bereits mehr als zwei Jahre (!) alt.