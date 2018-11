Die PlayStation 4 ist derzeit an ihrem Höhepunkt angekommen. Doch was kommt danach? Anscheinend zieht Sony mit der PlayStation 5 schneller nach, als man glaubt. Nachdem Sony nicht mehr bei der E3 2019 dabei sein wird, hört sich das folgende Gerücht nach einem richtigen Plan an.

Ein Reddit-User namens „RuthenicCookie“, der über die Nicht-Teilnahme von Sony auf der E3 2019 zuvor berichtet hatte, also vor der offiziellen Meldung von Sony, hat einige wichtige Details zur PS5 veröffentlicht. Laut dem Leaker wird Sony die PSX, welche heuer nicht stattfindet, nächstes Jahr wieder abhalten. Und angeblich werden wir dort die PlayStation 5 ausführlich vorgestellt bekommen!

Es soll bereits Mitte 2019 eine „kleine Enthüllung“, also eine Ankündigung bzw. Bestätigung davon, was wir vielleicht eh schon wissen, kommen. Allerdings meint der Leaker, dass sich der Plan für die PSX 2019 auch noch ändern kann. Sony düfte sich hier auch noch nicht ganz klar sein.

Darüber hinaus sagt der Leaker, dass der Release der PlayStation 5 in etwa 1,5 Jahren ist. Entwickler haben bereits Zugriff auf die Dev-Kits, was auch schon von anderen Quellen bestätigt wurde. Dieses Dev-Kit soll ein „Monster“ sein, also von der Leistung her.

Nachdem so viele Gerüchte bereits auf das Jahr 2020 hindeuten, glauben wir es auch schon bald.

Via Reddit.com

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.