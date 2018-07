„Was ist das großartigste Spiel aller Zeiten?“ – Die Frage ist existiert genau so lange wie die Videospiele-Industrie selbst, und sie wird wahrscheinlich auch nie gelöst. Immerhin hat Sony eine Antwort auf diese Frage und sprach über sein „großartigstes Spiel aller Zeiten“.

Sie begannen auf langweilige, diplomatische Art und Weise und sprachen darüber, wie jedes Spiel seine eigenen Stärken hat und dass der Vergleich auf diese Weise wirklich keinen Sinn ergibt, bevor es schließlich zu nichts kommt, was Naughty Dog’s “ The Last of Us“ schlägt. Hmm…

Wir können es gar nicht erwarten Teil 2 davon zu sehen! Leider müssen wir uns noch bis ins Jahr 2019 gedulden um The Last of Us Part II auch spielen zu können.