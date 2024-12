Marvel Rivals: Mehr als 20 Millionen Spieler seit dem Release

Marvel Rivals hat in den letzten Wochen erhebliche Aufmerksamkeit erregt und wird als potenzieller Konkurrent von Overwatch angesehen, den Blizzard im Auge behalten muss. Trotz einiger Probleme, die auf die begrenzte Erfahrung des Entwicklers im Helden-Shooter-Genre zurückzuführen sind, haben sich Millionen von Spielern dazu entschieden, das Spiel auszuprobieren. Bereits 72 Stunden nach dem Release erreichte Marvel Rivals die Marke von 10 Millionen Spielern, und weniger als zwei Wochen später wurde ein weiterer bedeutender Meilenstein erreicht. Auf dem Twitter-Account des Spiels gab NetEase bekannt, dass nun 20 Millionen Spieler das Spiel spielen. Der Entwickler drückte in dem Tweet seine immense Dankbarkeit gegenüber allen Spielern aus, die sich bisher beteiligt haben, und kündigte anlässlich dieses Erfolgs ein Feiertagsspray an.

Das Spray, eine niedliche Zeichnung der „Galactica“, wurde ebenfalls im Tweet gezeigt, um den Meilenstein zu feiern. Um dieses Spray zu erhalten, müsst ihr euch einfach zwischen dem 20. Dezember und dem 10. Januar einloggen und könnt dann nach Belieben die „Galactica“ an eure Wände sprühen. Wahrscheinlich werdet ihr es sowieso bekommen, da ihr Marvel Rivals wahrscheinlich bald spielen werdet, dank des Winter-Celebration-Feiertags-Events, das viele neue Skins (einschließlich eines Venom-Skins) und einen neuen, von Splatoon inspirierten Spielmodus enthält.

💖 We are thrilled to announce that 20 million players have joined Marvel Rivals! Our gratitude for each of you is immense!

🥰The spray is ready now, and we also included this number in the spray! Thank you for helping us achieve this milestone.

— Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 17, 2024